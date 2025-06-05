İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

İç Anadolu\'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
05.06.2025 15:33
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Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, protokol üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Demiryürek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü ve bayramlarını kutladı.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan??????? Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Özkan, gazetecilere, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Geçmişten günümüze bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Acıların olmadığı sevenlerin kavuştuğu bir bayram olmasını diliyorum." dedi.

Niğde

Niğde'de Kurban Bayramı öncesinde protokol, şehit aileleri ve gaziler şehitlik ziyareti yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ziyarette, kabirlere güller bırakıldı, dua edildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, ziyaret sonrası şehit yakınlarının ve gazilerin bayramını kutladı.

Sivas

Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk gözlendi. Şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü de kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

Öte yandan, 22 Eylül 2024'te İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına bayram şekeri bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

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