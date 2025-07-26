ICESCO: Gazze'de Soykırım Yaşanıyor

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Gazze'de daha önce insanlık tarihinin görmediği bir soykırım yaşandığını belirtti.

ICESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "soykırım ve açlık savaşına" son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'nin, dehşet ve çirkinliğiyle insanoğlunun daha önce benzerini görmediği ve hayal gücünün ötesinde bir soykırıma sahne olduğu vurgulandı.

Açıklamada, insanlığın insaniyetini ve vicdanını koruyacak, onu tarihin yargılamasından kurtaracak ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki öldürme ve aç bırakma politikasına mümkün olan her şekilde karşı çıkılması çağrısı yapıldı.