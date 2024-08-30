Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti - Son Dakika
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Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti

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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak küfürler eden Oğuzhan Şahin isimli şahıs için polis ekipleri harekete geçti. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

30.08.2024 22:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

KÜFÜRLERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti seçmenine Türk milletine küfürler eden Oğuzhan Şahin isimli şahıs tepki çekti. Yapılan çağrıların ardından polis ekipleri harekete geçti. Şahin, yakalanarak gözaltına alındı.

YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Gereği yapıldı-28. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."

Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Neco: Küfretmeden eleştirebilmeliyiz… o zaman da gözaltına olayı olurmu o kadar da emin değilim ama 14 15 Yanıtla
  • Abdullah mert Kılınç: Eleştirmek aman haaaaa amannnn düşünce suçlusu dolu cezaevleri???? 8 11 Yanıtla
  • abuzer yavuz: Adam yüreğini soğutmuş genede toplumu eleştir ama küfür iyi deyil 4 5 Yanıtla
  • ferhat eser: Ama 40 yılla yargılanan fenomen serbest o nasıl olucak 0 1 Yanıtla

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