Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti seçmenine Türk milletine küfürler eden Oğuzhan Şahin isimli şahıs tepki çekti. Yapılan çağrıların ardından polis ekipleri harekete geçti. Şahin, yakalanarak gözaltına alındı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Gereği yapıldı-28. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."
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