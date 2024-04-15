ICRC Başkanı: Sudan'da taahhüt sözlerinin yanı sıra acil eyleme ihtiyaç var

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, iç savaşın yaşandığı Sudan'da taahhüt sözlerinin yanı sıra acil eyleme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Egger, Paris'te düzenlenen Sudan ve Komşu Ülkelere Yönelik Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'nda konuştu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaşın bir yıl önce başladığını hatırlatan Egger, Sudan ve Sudanlıların kaçmak zorunda kaldığı komşu ülkelerde milyonlarca kişinin su ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığına dikkati çekti.

Egger, "Sudan'da taahhüt sözlerinin yanı sıra acil eyleme ihtiyaç var." dedi.

ICRC'nin, Sudan Kızılay Derneği gönüllüleriyle 2 milyondan fazla Sudanlının gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılamak için adımlar attığını belirten Egger, 66 bin kişinin aileleriyle telefonda görüşmesine imkan sağladıklarını söyledi.

"Sudan'da insani yardım faaliyetleri giderek siyasallaşıyor. İnsani yardım personeli hayatlarını tehlikeye atıyor." diyen Egger, taraflara, insani yardım personeli ve ürünlerinin güvenli, hızlı ve engelsiz geçişini kolaylaştırması yönünde çağrıda bulundu.

Egger, ülkelerin Sudan'daki yardım faaliyetleri için büyük finansman açığını da ele alması ve ülkedeki krize yönelik siyasi ilgilerini sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

15 Nisan 2023'te başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletini kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,6 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.