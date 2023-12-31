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Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı - Son Dakika
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Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordu güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 4 sivil yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Astana toplantısında belirlenen gerginliği azaltma bölgelerine rağmen Şam yönetimi ve destekçileri saldırılarına devam etmektedir. Bu durum sonucunda 2017-2020 yılları arasında yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.

Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı
31.12.2023 - 22:05,
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Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordu güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı yaptı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda yaralan 4 sivil hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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