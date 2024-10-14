İdris Taş, AGC Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İdris Taş, AGC Başkanlığına Yeniden Seçildi

İdris Taş, AGC Başkanlığına Yeniden Seçildi

İdris Taş, AGC'nin ikinci döneminde eğitim ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı için çalışacak.

14.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanlığına yeniden seçilen İdris Taş, ikinci dönemlerinde daha çok eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı için çalışacaklarını söyledi.

Taş, AA muhabirine, AGC'nin üye sayısı bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük cemiyeti olduğunu söyledi.

Üyesine sahip çıkan, "Arkamda Antalya Gazeteciler Cemiyeti var." hissini uyandıran bir yönetim modeli ortaya koyduklarını dile getiren Taş, gece gündüz çalışıp proje üreten, katılımcı, demokrat bir yönetim anlayışı oluşturduklarını kaydetti.

AGC başkanlığının çok zor, emek isteyen, kutsal bir görev olduğunu belirten Taş, ilk başkanlık döneminde pandemi, deprem gibi zorlu süreçler geçirdiklerini ifade etti.

Taş, cemiyetin 2021-2024 yıllarında dinamik bir şekilde misyonunu sürdürdüğünü, üyeleriyle hem gazetecilik mesleğine hem de kentin marka değerine yönelik projeler geliştirdiklerini vurguladı.

Cumhuriyetin 100. yılında Antalya Basın Galerisi açtıklarını ve "Neler yaşadık neler" adlı kitap çıkarttıklarını hatırlatan Taş, "Kent tarihine ışık tutan iki kaynağı Antalyalılarla buluşturduk. Meslektaşlarımızın yıllardır özlemini çektiği sosyal tesisi de açmanın mutluluğunu yaşadık. Bu kalıcı, iz bırakan eserlerin yanında eğitim ve sosyal faaliyetler yaparak üyelerimizin gelişimine katkı sağladık." dedi.

"AGC kentin en itibarlı kurumlarından biri oldu"

Cemiyetin kentte en itibarlı kurumlardan biri haline geldiğini aktaran Taş, "Antalya kent protokülünü evimiz olarak gördüğümüz Kaleiçi'ndeki idari binamızda ağırladık. Meslektaşlarımız için gecemizi gündüzümüze kattık. İkinci dönemde de aynı azimle yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceğiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı için var gücümüzle çalışacağız. Biz kişisel hesaplarla değil projelerle uğraşıyoruz. Bütün enerjimizi üyelerimizin mutluluğu için harcıyoruz." dedi.

Antalya ve gazetecilik mesleği için birlik, beraberlik içerisinde yollarına devam edeceklerini vurgulayan Taş, mesleki dayanışmayı daha da güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Taş, gazetecilik etiği ve sorumluluğuna yönelik farkındalık yaratma ve sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İdris Taş, antalya, Magazin, Güncel, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdris Taş, AGC Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: İdris Taş, AGC Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.