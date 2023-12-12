İETT Şoförü Kazaya Sebep Oldu

BAHÇELİEVLER'de İETT şoförü Sefer Baldan'ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin duruşmanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, otobüsteki yolculardan Yılmaz İnceyol tanık olarak dinlendi. İnceyol ifadesinde, "İncirli'ye çıkarken şoförün uyuduğunu fark ettim kendisini uyardım. İncirli durağını geçtikten sonra sanığın yine gözünün kapandığını gördüm, ikinci kez uyardım, gözlerini açıp yola devam etti. 3-4 dakika geçmişti ki Bahçelievler durağına yanaşırken otobüs durağa daldı" dedi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sefer Baldan SEGBİS ile katılırken şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"OTOBÜS BİRDEN HIZLANDI DURAĞA DALDI"

Müşteki Fehim Aydın ifadesinde, "Eve gitmek için durakta bekliyordum. İki otobüs duraktaydı, kaza yapan otobüste ilk önce durağa yaklaştı, duracak gibiydi. Arkasında da benim bineceğim otobüs vardı, ben de bineceğim otobüse doğru yöneldim. Ancak, Sefer Baldan yönetimindeki otobüs tam duracağı esnada birden hızlandı, durağın içine daldı. Ben kaçarken sırtıma vurdu, beni savurdu. Şiddetli ağrılarım olduğundan kıpırdayamadım. Sol bacağımda kırıklar oluştu, şikayetçiyim" dedi.

"İKİNCİ UYARIMIN ÜZERİNDEN 3-4 DAKİKA GEÇTİKTEN SONRA KAZA MEYDANA GELDİ"

Duruşmada, otobüste bulunan yolculardan Yılmaz İnceyol tanık olarak dinlendi. İnceyol ifadesinde, "Otobüse Topkapı'dan bindim. İncirli'ye çıkarken şoförün uyuduğunu fark ettim uyardım, birşey demedi. Birkaç dakika telefon görüşmesi oldu. Trafik olduğundan yavaş ilerliyorduk. İncirli durağını geçtikten sonra sanığın yine gözünün kapandığını gördüm, ikinci kez uyardım, gözlerini açıp yola devam etti. Ben daha sonra telefonumla ilgilendim. İkinci uyarımın üzerinden 3 ya da 4 dakika geçmişti ki, Bahçelievler durağına yanaşırken kaza meydana geldi. Gürültüyü duymamın ardından baktığımda insanların kaldırımda kaçıştığını gördüm, ben de şoka girdim. Ben yaralanmadım yalnızca kafamı cama vurdum. Otobüs durağa doğru giderken durakta bekleyen otobüsü sıyırdı, kaldırıma vurduktan sonra hızlanıp durağa daldı" dedi. Tanık ifadesini kabul etmeyen şoför Baldan, kendisini uyuklama sebebiyle uyaran birinin olmadığını söyledi. Mahkeme, kazada sanığın kusur durumuna ilişkin ve olayın 'Bilinçli taksir' yönünden meydana gelip gelmediğine yönelik rapor hazırlanması için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan'ın İETT'ye ait 97 numaralı otobüsle seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın'a çarptığı belirtildi. Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğine yer verilen iddianamede, Sefer Baldan'ın 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.