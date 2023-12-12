 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İETT Şoförü Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İETT Şoförü Kazaya Sebep Oldu

Bahçelievler'de İETT şoförü Sefer Baldan'ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin duruşmanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, otobüsteki yolculardan Yılmaz İnceyol ve müşteki Fehim Aydın ifadelerini verdi. Mahkeme, kazada sanığın kusur durumuna ilişkin rapor hazırlanması için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

12.12.2023 - 14:35,
Abone Ol

BAHÇELİEVLER'de İETT şoförü Sefer Baldan'ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin duruşmanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, otobüsteki yolculardan Yılmaz İnceyol tanık olarak dinlendi. İnceyol ifadesinde, "İncirli'ye çıkarken şoförün uyuduğunu fark ettim kendisini uyardım. İncirli durağını geçtikten sonra sanığın yine gözünün kapandığını gördüm, ikinci kez uyardım, gözlerini açıp yola devam etti. 3-4 dakika geçmişti ki Bahçelievler durağına yanaşırken otobüs durağa daldı" dedi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sefer Baldan SEGBİS ile katılırken şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"OTOBÜS BİRDEN HIZLANDI DURAĞA DALDI"

Müşteki Fehim Aydın ifadesinde, "Eve gitmek için durakta bekliyordum. İki otobüs duraktaydı, kaza yapan otobüste ilk önce durağa yaklaştı, duracak gibiydi. Arkasında da benim bineceğim otobüs vardı, ben de bineceğim otobüse doğru yöneldim. Ancak, Sefer Baldan yönetimindeki otobüs tam duracağı esnada birden hızlandı, durağın içine daldı. Ben kaçarken sırtıma vurdu, beni savurdu. Şiddetli ağrılarım olduğundan kıpırdayamadım. Sol bacağımda kırıklar oluştu, şikayetçiyim" dedi.

"İKİNCİ UYARIMIN ÜZERİNDEN 3-4 DAKİKA GEÇTİKTEN SONRA KAZA MEYDANA GELDİ"

Duruşmada, otobüste bulunan yolculardan Yılmaz İnceyol tanık olarak dinlendi. İnceyol ifadesinde, "Otobüse Topkapı'dan bindim. İncirli'ye çıkarken şoförün uyuduğunu fark ettim uyardım, birşey demedi. Birkaç dakika telefon görüşmesi oldu. Trafik olduğundan yavaş ilerliyorduk. İncirli durağını geçtikten sonra sanığın yine gözünün kapandığını gördüm, ikinci kez uyardım, gözlerini açıp yola devam etti. Ben daha sonra telefonumla ilgilendim. İkinci uyarımın üzerinden 3 ya da 4 dakika geçmişti ki, Bahçelievler durağına yanaşırken kaza meydana geldi. Gürültüyü duymamın ardından baktığımda insanların kaldırımda kaçıştığını gördüm, ben de şoka girdim. Ben yaralanmadım yalnızca kafamı cama vurdum. Otobüs durağa doğru giderken durakta bekleyen otobüsü sıyırdı, kaldırıma vurduktan sonra hızlanıp durağa daldı" dedi. Tanık ifadesini kabul etmeyen şoför Baldan, kendisini uyuklama sebebiyle uyaran birinin olmadığını söyledi. Mahkeme, kazada sanığın kusur durumuna ilişkin ve olayın 'Bilinçli taksir' yönünden meydana gelip gelmediğine yönelik rapor hazırlanması için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan'ın İETT'ye ait 97 numaralı otobüsle seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın'a çarptığı belirtildi. Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğine yer verilen iddianamede, Sefer Baldan'ın 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İETT Şoförü Kazaya Sebep Oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bahçelievler, Aydın, İETT, Ulaşım, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Şoförü Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: İETT Şoförü Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement