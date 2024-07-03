İETT Şoförü Yaralı Martıyı Otobüse Aldı - Son Dakika
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İETT Şoförü Yaralı Martıyı Otobüse Aldı

İstanbul Ataşehir'de alçak uçuş yapan martı, İETT'nin 11 ST Üsküdar – Dumlupınar seferini yapan otobüsün tabelasına çarptı. İETT şoförü Aydın Aktürk, yaralı martıyı otobüse alarak tedavi için Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti.

03.07.2024 15:03
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(İSTANBUL) - İstanbul Ataşehir'de alçak uçuş yapan martı, İETT'nin 11 ST ÜsküdarDumlupınar seferini yapan otobüsün tabelasına çarptı. Aracı güvenli bir yerde durdurarak yaralı martıyı otobüse alan İETT şoförü Aydın Aktürk, seferini tamamladıktan sonra yaralı martının tedavisinin yapılarak yeniden iyileşmesi için Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti.

Olay geçen pazartesi Ataşehir ilçesinde meydana geldi. İETT'nin 11 ST Üsküdar – Dumlupınar seferini yapan otobüsün tabelasına alçak uçuş yapan ve hasta olduğu düşünülen bir martı çarptı. Martının çarptığını gören İETT şoförü Aydın Aktürk, otobüsü güvenli bir yere park ettikten sonra yaralı martıyı yakalayarak su verdi, kontrol etti. Martının uçamadığını gören şoför AktürK, martıyı otobüsüne alarak seferine devam etti. Yolcuları gidecekleri yere bırakan Aktürk, yaralı martının tedavisinin yapılarak yeniden iyileşmesi için Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kaynak: ANKA

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