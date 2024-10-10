Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

10.10.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığı'nda arama yapıyor.

"DEM Parti İl Başkanı'nın, patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edildi"

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada ise 13 polisin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusu H.D'nin, kentte şehitlerin anısına yapılan anıtın açılışının olduğu 14 Eylül 2024'te Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak'ta yakalandığı ve Iğdır'a getirildiği belirtildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının H.D tarafından gösterilen sığınaklarda arama yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs (H.D) tarafından gösterilerek tespit edilen sığınaklarda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 5 şarjör ve 150 mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu şüphelinin vermiş olduğu ifadeyle genişletilen kapsamlı soruşturma işlemleri çerçevesinde, polislerimizin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan 6 kişi Iğdır'da ve 1 kişi İstanbul'da olmak üzere toplam 8 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış olup, söz konusu tahkikat işlemleri titizlikle yerine getirilerek farklı tespitlere yönelik araştırmalar devam etmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Selçuk, Soruşturma, DEM Parti, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Polis, Eylül, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.