Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi, "Uluslararası Kafkasya Perspektifi" oturumuyla tamamlandı.

Iğdır Üniversitesi organizasyonunda Ticaret Bakanlığının desteğiyle " İpek Yolu'nun Yeniden Doğuşu" temasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen kongreye, Kafkasya, Türkistan ve bölge ülkelerinden akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar, iş insanları, siyasetçiler ve gazeteciler katıldı.

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı ekonomik ve ticari katkılar ile Iğdır'ın stratejik konumunun ele alındığı kongrede, Avrupa'dan Anadolu'ya, Iğdır üzerinden Nahçıvan ve Azerbaycan'dan Türk dünyasına uzanan tarihi İpek Yolu'nun yeniden işlerlik kazanması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Kongre, "Uluslararası Kafkasya Perspektifi" oturumuyla tamamlandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü ve kongre başkanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ülkeye sınır, Anadolu'nun uç beyi ve İpek Yolu'nun Türk dünyasına kavuştuğu nokta olan Iğdır'da iki gün boyunca karnaval, festival havasında yürüyen Uluslararası Kafkasya Kongresi'nin sonlandığını, çok keyifli, yoğun ve verimli iki gün geçirdiklerini söyledi.

Kongreye dair bilgi veren Gürel, "6 farklı oturumda 30'dan fazla, hem ülkemizden hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen, alanlarında uzman diplomatlar, bilim insanları, siyasetçiler, basın mensupları, ulusal haber ajanslarının temsilcileri buradalardı. Biz 6 oturum, iki gün boyunca Kafkasya bölgesindeki kamu diplomasisini konuştuk." dedi.

Gürel, "Zengezur Koridoru özelinde açılan yolların eski İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasına sebep olacak bu güzergahın ticari, ekonomik, sosyal, uluslararası ilişkiler, toplumlar ve medeniyetlerarası ilişkiler ile bunların toplamını ifade edecek terim olan kalıcı barış adına neler getirecek, hangi potansiyelleri bize sunacak, onları bir masa etrafında konuştuk, değerlendirdik ve çok farklı görüşler, öneriler geldi." diye konuştu.

Kongreden elde edilen verilerin kitapçık haline getirilerek kamuoyuna sunulacağını aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Akademisyenler farklı görüşler ifade ettiler, siyasetçiler, ekonomistler, basın mensupları, biz bunların hepsini derleyeceğiz, toparlayacağız, yazılı bir metne dökeceğiz ve en son nihai teyidi aldıktan sonra bu metinleri özel tasarım, mizanpajla bir kitaba dönüştüreceğiz ve başta Kafkasya bölgesi ülkelerinin dilleri olmak üzere bilinen bütün yaygın dillere tercüme edeceğiz ve herkesin bilgisine sunacağız. Buradaki bilgiler, sonuç bildirgesi kitapçığındaki bütün görüşler, bölge ülkelerindeki karar alıcılar, siyasetçiler, yatırımcılar, iş insanlarına bir ışık, bir rehber olur umuduyla herkesle paylaşacağız."