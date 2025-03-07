Iğdır'da sessiz eylem yapıldı

IĞDIR - Iğdır'da Cuma namazı sonrası vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Iğdır'da Cuma namazı sonrası Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı farkındalığı artırmak amacıyla sessiz eylem yapıldı. Cuma namazı sonrası cami önünde gerçekleşen eyleme gençler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, kanaat önderleri ve yerel halktan insanlar katıldı. Eylem öncesi Gazze şehitleri için dua edildi. Daha sonra sessiz eylem yapıldı. Eyleme katılan bazı vatandaşlar da ağızlarına siyah bant çekti. Cuma namazı sonrası başına eylem saat 15: 00'a kadar sürdü.