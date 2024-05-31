Iğdır'da Uydu Vericisiyle Takibe Alınan Angut 44 Günde 766 Kilometre Kanat Çırptı - Son Dakika
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Iğdır'da Uydu Vericisiyle Takibe Alınan Angut 44 Günde 766 Kilometre Kanat Çırptı

Iğdır\'da Uydu Vericisiyle Takibe Alınan Angut 44 Günde 766 Kilometre Kanat Çırptı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmalarda, bir anguta uydu vericisi takıldı. Angut, 44 gün boyunca Iğdır ile Ağrı arasında 766 kilometre yol kat etti. Takip edilen angutun uğradığı noktalar arasında Aras Nehri, Üçkaya Gölü, Doğubayazıt ilçesindeki sazlıklar ve Balık Gölü yer aldı. Angut, en uzun mesafeli uçuşunu 53 kilometreyle Tuzluca ilçesi ile Doğubayazıt ilçesi arasında gerçekleştirdi ve en yüksek uçuşunu 2 bin 381 metreyle Balık Gölü bölgesinde gerçekleştirdi. Kuş türlerinin takibi ise Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından devam ettiriliyor.

31.05.2024 11:44
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Iğdır'da uydu vericisiyle takibe alınan angut, 44 günde Iğdır ile Ağrı arasında 766 kilometre kanat çırptı.

KuzeyDoğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Buradaki bilim insanları, 16 Nisan'da bir anguta (Tadorna ferruginea) uydu vericisi taktı. Daha sonra doğal ortamına bırakılarak takibe alınan angutun 44 günde uğradığı noktalar arasında Aras Nehri'nin yanı sıra Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Gölü, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Örtülü, Karabulak, Bardaklı ve Suluçam sazlıkları ile Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü yer aldı.

En yüksek uçuşunu 2 bin 381 metrede gerçekleştirdi

Takibe alındığı tarihten itibaren en uzun mesafeli aralıksız uçuşunu 53 kilometreyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında gerçekleştiren angut, en yüksek uçuşunu 2 bin 381 metreyle Balık Gölü bölgesinde yaptı.

Halkalandıktan sonra 44 günde 766 kilometre kanat çırpan ve zaman zaman saatte 45 kilometre hıza çıkan angut, Doğubayazıt ilçesindeki Karabulak Sazlığı'nda bulunuyor.

Uyududan kuş türleri takip edilmeye devam ediliyor

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, bölgedeki kuşların üzerinde uydu vericisi ve halkalama işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların gönüllülerce yürütüldüğünü belirten Ağırkaya, takip edilen türlerden elde edilen verilerin anlık olarak alındığını, bu verilerle kuşların göç yollarını, üreme ve beslenme alanlarını belirlediklerini dile getirdi.

Ağırkaya, elde ettikleri verilere bakıldığında, sulak alanların kuşların yaşamında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Iğdır'da Uydu Vericisiyle Takibe Alınan Angut 44 Günde 766 Kilometre Kanat Çırptı - Son Dakika
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