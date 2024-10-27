Iğdır\'da gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Güncel

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

İsrail\'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

Tropik fırtına can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 126\'ya yükseldi

Beşiktaş Genel Kurulu\'nda büyük kavga! Yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu

Damat, gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü

Cem Garipoğlu\'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı

Şevval Sam\'a konser için milyonlar ödeyen Tugay bakanlıktan yardım istedi

Iğdır Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YANGIN ÇIKTIĞINDA ÇOCUK EVDE YALNIZDI

İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.