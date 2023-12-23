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Iğdır merkeze mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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Iğdır merkeze mevsimin ilk karı yağdı

Iğdır'da şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte şehir beyaza büründü. Meteoroloji 16.Bölge Müdürlüğü ise rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

23.12.2023 - 19:29,
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Iğdır merkeze mevsimin ilk karı yağdı

IĞDIR - Iğdır'da şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Iğdır'da gün içinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı merkezde de etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir kısa sürede beyaza büründü. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji 16.Bölge Müdürlüğü uyardı

Meteoroloji 16.Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, "Pazar günü Iğdır, Kars, Ağrı çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerinde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Iğdır merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Kaynak: İHA
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