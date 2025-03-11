İHA ile Yangınla Mücadelede İkincilik - Son Dakika
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İHA ile Yangınla Mücadelede İkincilik

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin İHA ile yangın müdahalesinde Avrupa'da ilk, dünyada ikinci olduğunu açıkladı.

11.03.2025 16:12
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Bakan Yumaklı: "İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülkeyiz"

" TUSAŞ, 5 ton kapasiteli 8 adet ağır sınıf yangın söndürme helikopterini 2028 yılından itibaren teslim etmeye başlayacak"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2 bin 742 yangına ilk müdahale aracını ve 14 insansız hava aracını ilk kez bu dönemde hizmete aldık. Bu alanda İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülkeyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının bakımlarını inceleyip bilgi aldı.

"Yangınlara 10 dakika içinde müdahale edecek şekilde konuşlanıyoruz"

2024 yılının, dünya tarihinin en sıcak yılı olduğunu ve yüksek sıcaklıklar, anormal kurak dönemler, değişen yağış rejimlerinin orman yangınlarına davetiye çıkardığını belirten Bakan Yumaklı, "Orman yangınlarının 2030 yılına kadar yüzde 15, 2050 yılına kadar ise yüzde 30 oranında artması bekleniyor. Ülkemiz orman varlığının yüzde 64'ü, yangınlara 1. ve 2. derece hassas konumda yer alıyor. Ülkemizde orman yangınlarının yüzde 87'si ne yazık ki insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Orman yangınlarıyla mücadeleyi hiç yangın çıkmaması üzerine kurguluyoruz. Orman yangınları konusunda farkındalık eğitimi veriyoruz. Nisan ayı sonuna kadar orman içi ve ormana komşu 24 bin 585 köyün tamamında bu faaliyeti yapmış olacağız. Yangınlara ortalama 10 dakika içinde müdahale edecek şekilde, ilk müdahale araçları, arazözler ve ekiplerimizi bin 600 farklı noktada konuşlandırıyoruz" diye konuştu.

"TUSAŞ, 5 ton kapasiteli 8 adet yangın söndürme helikopterini, 2028 yılından itibaren teslim edecek"

2002 yılından bu yana nereden nereye gelindiğini anlatan Bakan Yumaklı, "73 ton olan havadan su atma kapasitemizi, rezerv güçler dahil 27 uçak ve 105 helikopterle, 6 kat artışla toplam 438 tona çıkardık. TUSAŞ, 5 ton kapasiteli 8 adet ağır sınıf yangın söndürme helikopterini 2028 yılından itibaren teslim etmeye başlayacak. Yangın yönetim uçağımız OTAĞ ile yalnızca 5 ülkede bulunan bir kabiliyete sahip olduğumuzu da ayrıca belirtelim. Arazöz sayısını yaklaşık 3 kat artışla bin 766'ya yükselttik İş makinesi sayısını 6 kat artışla 831'e çıkardık. Ayrıca, 2 bin 742 yangına ilk müdahale aracını ve 14 insansız hava aracını ilk kez bu dönemde hizmete aldık. Bu alanda İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, bu yıl içerisinde 8 bin 500 yeni personel dahil edileceğini ve bu personelin 4 bin 500'ünün işçi, 3 bin 477'sinin sözleşmeli personel ve 150'sinin orman mühendisi olacak şekilde alım için süreci başlattıklarını bildirdi.

(BS-BÇ-SO-Y)

Kaynak: İHA

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