İHH'dan Dünya Yetimler Günü İftar Programı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesince "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

İHH Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda aileleriyle misafir edilen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.

Geleneksel hale getirdikleri iftar programına bu yıl da yoğun katılım olduğunu belirten Süzgün, "İHH olarak hayırseverlerin desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki yetimlere hamilik yapmaktayız. Siirt'te de yetim çocuğu olan ailelerimizi ağırladık. Yetim çocuğu olan ailelerimize desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.