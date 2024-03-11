İHH, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere iftar verdi ve ramazan kolisi dağıttı - Son Dakika
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İHH, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere iftar verdi ve ramazan kolisi dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere ramazanın ilk günü iftar verdi ve 50 aileye gıda kolisi dağıttı. İftar organizasyonunda çocuklara balon verildi ve bazı çocuklar Kur'an-ı Kerim okudu.

11.03.2024 22:51
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere iftar verdi, ramazan kolisi dağıttı.

İHH ekipleri, ramazanın ilk günü münasebetiyle Ketermaye bölgesindeki 200 Suriyeli mülteci aile için iftar düzenledi.

Organizasyonda çocuklara balon verilirken, sahneye çıkan bazı çocuklar Kur'an-ı Kerim okudu.

İftarın ardından İHH görevlilerince 50 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere iftar verdi ve ramazan kolisi dağıttı - Son Dakika

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