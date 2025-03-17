İhracatta 10 il 1 milyar doları aştı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 ilin, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 34 ilde ise ihracatın azaldığını bildirdi. Şubat ayında faaliyet illeri bazında İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla birinci sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 Ocak-Şubat aylarında illerin ihracat istatistiklerini yayımladı. Buna göre, şubat ayında faaliyet illeri bazında İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla birinci sırada yer aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2025 yılı Şubat ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ 1 milyar 32 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Çorum 210 milyon dolarlık artışla birinci il, Kocaeli 138 milyon dolarlık artışla ikinci il, Afyon 81 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Yalova 26 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Samsun ise 23 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

"İhracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız"

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz."