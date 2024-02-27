İhtiyaç sahibi kadınlar iş sahibi oldu
SODAM kurslarına katılan kadınlar meslek sahibi oluyor
Manisa'da son 6 yılda SODAM sayesinde 10 kursiyer işyeri sahibi oldu
MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Sosyal Destek Merkezi'nde Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan Saç Bakımı ve Kuaförlük kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerin işyeri açılışı törenle gerçekleştirildi. Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, toplamda onuncu kursiyerin işyerini açtığını vurgulayarak bunun örnek bir uygulama olduğunu vurguladı.
Şehzadeler ilçesindeki Nişancıpaşa Mahallesinde gerçekleştirilen işyeri açılışına Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Şehzadeler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Esin Ağırkaya ile kurs eğitmeni Nurten Aymergen ile kursiyerler ve aileleri ile davetliler katıldı.
Saç bakım ve kuaförlük kursu eğitmeni Nurten Aymergen, 756 saatlik kursları başarıyla tamamlayarak girdiği sınav sonrasında ustalık ve usta öğreticilik belgelerini almaya hak kazandığını söyledi.
"Hayalimi gerçekleştirdim"
Ustalık belgesini alarak işyerini açan kursiyer Dilek Katar ise çok mutlu olduğunu belirterek "Yaklaşık 1,5 yıldır kursa devam ediyordum. İşyeri açmayı en başta planlamamıştım, ama öğretmenimizin de destek ve telkinleriyle cesaretlenerek işyeri açmaya karar verdim. Hayalimi de gerçekleştirdim, artık bende aile bütçesinde katkı sağlayacağımdan dolayı mutluyum." diye konuştu.
20 yılı aşkın süredir eğitmenlik yaptığını ve 5 bin üzerinde kursiyer yetiştirdiğini vurgulayan Aymergen, "Kursiyerlerimden 10 tanesi kendi işyerini açarak meslek sahibi oldu. İşyeri açamayan kursiyerlerimiz de çeşitli güzellik merkezleri ve kuaför salonlarında çalışmaya başladılar. Kursiyerimle gurur duyuyorum. Hiçbir ücret ödenmeyen SODAM kurslarımıza kadınlarımızı davet ediyorum." dedi.
SODAM'da 443 kursiyer ustalık belgesi aldı
Şehzadeler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Esin Ağırkaya ise ilçede ikamet eden gelir düzeyi düşük kadınlar başta olmak üzere Sosyal Destek Merkezi'nde faaliyete geçirilecek beceri kursları, hobi kursları, meslek kursları, seminer çalışmaları, sevgi ve atölye çalışmaları, meslek edindirme kursları açtıklarını kaydetti.
Kursların eğitmenlerinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından görevlendirildiğini ifade eden Ağırkaya, "Kursiyerler 3 ayda bir yenilenmektedir. Her kurs bitişinde kadınların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla ürettikleri ürünler sergilenerek açılan stantlarda satışa sunulmakta ve sergiden elde edilen gelirler kursiyerlere kalmaktadır. 2020-2024 yılları arasında toplamda 756 kurs saatini bitiren toplam 443 kursiyer ustalık belgesi almaya hak kazanmıştır. Bugüne kadar Dilek Katar ve diğer 10 kursiyerimiz güzellik salonu açmış ve yaklaşık 15 kursiyerimiz çeşitli güzellik salonlarında çalışmaya başlamıştır." şeklinde konuştu.
"İlçemizde örnek olacak bir uygulama"
İstihdam ve üretimin ülkemizin en önemli konuları arasında yer aldığını vurgulayan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, "İlçemizde örnek bir uygulama ile karşı karşıyayız. Ben burada hem Sosyal Yardımlaşma Vakfı'mıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'müze, hem de kurs eğitmenimiz Nurten Aymergen'e şükranlarımı sunuyorum. Bugün Sosyal Destek Merkezi eğitim merkezimizde kuaförlük ve saç bakım kurslarına katılarak ustalık belgesi almaya hak kazanan 10"ncu kursiyerimizin işyerini açıyoruz. İşyerinin açılışını yaptığımız Dilek hanım aslında ev hanımı, ama yoğun gayretle kurslarımıza devam ederek ustalık belgesini aldı ve işyeri sahibi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir konu, bir meslek sahibi olmak ve aile bütçesine katkı sağlamak, üretim yapmak, hayatın üretimin içinde yer almak önemli. Eğitmenlerimiz çok kutsal birer görevi yerine getiriyorlar. Kendilerini kutluyor, işyerini açan öğrencimize de bol kazançlar temenni ediyorum." dedi.
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