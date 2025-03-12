İİT Büyükelçileri İftar Buluşmasında

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)Üyesi ve Gözlemcisi Ülkelerin Ankara'daki Büyükelçileri ile İİT'nin Türkiye'de bulunan kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi ve Gözlemcisi Ülkelerin Ankara'daki Büyükelçileri ile İİT'nin Türkiye'de bulunan kuruluşlarının yöneticileri ile Ankara'da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiğini belirtti. Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iftarda, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin değerli Büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya geldik. Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde; değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam alemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. BM'den sonra dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatı olan İİT, adaletin ve hakkaniyetin savunulmasında giderek artan bir vazife üstleniyor. Bu mübarek ayın başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor, katılımları için Sayın Büyükelçilere teşekkür ediyorum."