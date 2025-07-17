İİT'den İsrail'e Kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisinin idare ve denetim yetkilerini Filistin makamlarından alıp yasa dışı Yahudi yerleşim birimine verme kararını kınadı.

İİT'den, Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim Camisine yönelik İsrail ihlallerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı, İşgalci İsrail'in Harem-i İbrahim Camisinin yönetim ve denetim yetkisini Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı ile Filistinli El Halil Belediyesinden alarak sözde 'Kiryat Arba Yahudi Dini Konseyine' devretme yönündeki yasa dışı kararını kınıyor" denildi.

İsrail'in adımının uluslararası kararların apaçık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, Harem-i İbrahim Camisinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığı hatırlatıldı.

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan İslam kutsallarının tarihi, hukuki ve dini statüsünü değiştirme anlamına gelen İsrail'in yasa dışı işlemleri konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in Filistin toprakları üzerinde "sözde egemenliğini dayatma planlarına" karşı da uyarı yapılan açıklamada, Filistin topraklarında alınan İsrail kararlarının uluslararası hukuka göre yasa dışı ve geçersiz olduğu vurgulandı.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve UNESCO'ya seslenilen açıklamada, sorumluluklarını üstlenme ve Harem-i İbrahim Camisini, İsrail ihlal ve saldırılarından korumak için gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Dini mekanların kutsallığına, ibadet özgürlüğüne ve bu mekanlara erişim hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri El Halil Belediyesinden alarak bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerinden "Kiryat Arba" yönetimine verildiği belirtilmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in söz konusu cami üzerinde "kontrolünü dayatmasının" yansımaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in haziran ayında Harem-i İbrahim Camisinde 89 kez ezan okunmasını engellediği, camiyi 12 gün ibadete ve ziyaretçilere kapattığı kaydedilmişti.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrailli bakanların da zaman zaman baskınına maruz kalan Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.

İsrail, Ramazan Bayramı'nda da camiyi Müslümanların ibadeti için açmayı reddetmişti.