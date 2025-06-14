İİT'den İsrail'e Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarının "şiddetle kınandığı" kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların İran'ın egemenliği, güvenliği ve uluslararası hukukun "açık ihlali" olduğuna işaret edildi.

Uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "tüm bölgede güvenlik, barış ve istikrarı tehdit eden bu saldırganlık karşısında sorumluluklarını üstlenmeleri ve bunu durdurmak için hızlı ve kararlı şekilde harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.