IKBY, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, bunun bölgenin istikrarı ve huzurunu bozduğunu, bölge ve uluslararası istikrar ile güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

IKBY Başkanlığından İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının kınandığı kaydedilen açıklamada, "Bu gelişme bölgenin istikrarı ve huzurunu bozmakta, bölge ve uluslararası istikrar ile güvenliği tehdit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Çatışma ve askeri çözümler durumu daha da kötü hale getirmektedir. Bu hassas süreçte uluslararası kamuoyunun hızlı tepki vermesi ve karışıklığın daha fazla yayılmaması için çalışması gerekmektedir. Mevcut durumun daha fazla büyümesi engellenmelidir." ifadeleri kullanıldı.