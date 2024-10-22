IKBY Seçimlerine Hile İddiası

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı siyasi partiler, milletvekili seçimlerine hile karıştırıldığını öne sürerek, yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen IKBY'nin 6. dönem milletvekili seçimleri 20 Ekim günü gerçekleştirildi. Komisyon, seçimlerin ilk sonuçlarına ilişkin dün açıklamada bulunurken, birçok siyasi parti de sonuçlara itiraz etti.

Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava) lideri İrfan Ali Abdulaziz, yaptığı yazılı açıklamada, "bazı partiler lehine seçimde tehlikeli sahtekarlık yapıldığını" ileri sürerek, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.

Kürdistan Adalet Toplumu Partisi'nden (Komel) yapılan açıklamada da seçim sonuçlarında hile yapıldığı iddia edilerek, sonuçları reddettikleri ve ilgili belgeleri toplayarak şikayette bulunacakları belirtildi.

Halwest (Duruş) Hareketi lideri Ali Hama Salih ise düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde hile yapıldığına dair belgeleri olduğunu ve açıklanan sonuçların partilerine ait olmadığını öne sürdü.

Öte yandan, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel), Halwest (Duruş) Hareketi ve Halk Cephesi temsilcileri Süleymaniye'de seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Parti temsilcileri, seçimlerde "hile yapıldığına" ilişkin belge topladıklarını açıkladı.

Goran Meclis üyesi Kardo Muhammed de Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, "sonuçların oylarını yansıtmadığı ve önceden dizayn edildiğini" iddia etti.

IKBY milletvekili seçimlerinin ilk sonuçları ve tahmini sandalye dağılımı

Komisyonun dün açıkladığı ilk sonuçlara göre, KDP ve KYB meclisteki sıralamada yerlerini korurken, önceki dönemlerde üçüncü parti konumundaki Goran ciddi oy kaybı yaşamıştı. Süleymaniye merkezli ve KYB'nin rakibi Yeni Nesil Hareketi ise oylarını önemli ölçüde artırarak KDP ve KYB'nin ardından gelmişti.

Buna göre, KDP 809 bin 197, KYB 408 bin 141, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 116 bin 981, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 64 bin 710, Halwest (Duruş) Hareketi 55 bin 775, Halk Cephesi 33 bin 365 ve Goran 11 bin 621 oy oy almıştı.

IKBY yerel medyasında yayınlanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre de siyasi partilerin meclisteki dağılımı büyük oranda belli olmuştu.

Buna göre, 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2 ve Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu'nun 1 sandalye aldığı tahmin ediliyor.