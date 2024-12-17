İki Kardeş İçin Çanakkale'de Arama Başlatıldı - Son Dakika
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İki Kardeş İçin Çanakkale'de Arama Başlatıldı

İki Kardeş İçin Çanakkale\'de Arama Başlatıldı

Beşiktaş'ta kaybolan Ayşe ve Velat Can için Çanakkale sahilinde geniş çaplı arama çalışması yapılıyor.

17.12.2024 14:46
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İstanbul Beşiktaş'ta denizde kaybolan Ayşe ve kardeşi Velat Can için Çanakkale sahilinde de arama çalışması başlatıldı.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 23 Kasım'da denize düşen iki kardeşin bulunması için arama yapılan alan genişletildi.

Çanakkale sahil şeridinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

Aramalar kapsamında ekiplerin, sahil şeridini doğudan batıya doğru tarayarak ilerleyeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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