İki Suçlu Operasyonla Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan L.R.'nin Hatay 'da, yeşil bültenle aranan B.P.'nin Antalya 'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, uluslararası düzeyde aranan 2 suçlu için Hatay ve Antalya'da operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda, Rusya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'Uluslararası terörizm' suçundan aranan L.R. Hatay'da; Gürcistan tarafından çıkartılan yeşil bültenle 'Organize suç örgütü üyeliği' suçundan aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü 'Vor v Zakone' üyesi B.P. Antalya'da yakalandı.