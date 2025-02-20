İklim Değişikliği Konferansı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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İklim Değişikliği Konferansı İstanbul'da Yapıldı

İklim değişikliğine karşı sağlık alanında farkındalık artırmak amacıyla konferans düzenlendi.

20.02.2025 17:19
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Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında ilk konferans İstanbul'da düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yararlanıcısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen projenin farkındalık artırma konferanslarının ilki olan "İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerine Karşı Toplumsal ve Sektörel Halk Sağlığı Yanıtını Güçlendirme Konferansı" Eyüpsultan'da bir otelde yapıldı.

Konferansın açılışına çevrim içi katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin çağın en önemli küresel sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Solak, son yıllarda hem sıcaklıkta hem de iklim parametrelerinde rekorların kırıldığı yılların yaşandığına dikkati çekerek, "Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre, 2024 yılı küresel sıcaklığı tarihteki en sıcak yıl olarak kaydedildi. Dünya genelinde sıcaklıklar sanayi öncesi döneme göre 1,55 derece daha fazla gerçekleşti. Aynı zamanda 2024, 1,5 derecenin aşıldığı ilk yıl oldu. 2015-2024 yılları arasındaki 10 yılın her biri de tarihteki en sıcak 10 yıldan biri oldu." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan Akdeniz kuşağında yer aldığını belirten Solak, şunları kaydetti:

"Sıcaklık artışı Akdeniz Havzası'nda 2 dereceye yakın gerçekleşti. Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı, Türkiye için de 1971'den bu yana en sıcak yıl oldu. Bu sıcaklık artışı tüm iklim sistemini etkiliyor. Su kaynaklarının azalması, kuraklık, tarımsal verim kaybı ve orman yangınları gibi ciddi sonuçlara yol açmaktadır. 2014-2023 yılları arasındaki 10 yılda iklim değişikliği kaynaklı afetlerin neden olduğu küresel maliyet 2 trilyon doları aştı. Ayrıca sadece finansal maliyet, çevresel ve sosyal maliyetler birleştirildiği zaman bu rakam aslında çok daha fazla."

"İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı ve hassas politikalar gerekiyor"

Solak, hem dünyada hem ülkede yaşanan afetlerin ve felaketlerin, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı ve hassas politikalar gerektirdiğini dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Solak, şöyle devam etti:

"Başkanlık olarak 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı' hazırladık. Uyum eylem planı kapsamında 11 sektöre öncelikler verildi. Her sektörde etkilenebilirlik ve risk analizi çalışması gerçekleştirildi. Bu sektörler kent, su kaynakları, halk sağlığı, tarım, balıkçılık ve hayvancılık, biyolojik çeşitlilik eko-sistem hizmetleri, enerji, sanayi, ulaşım ve iletişim, turizm, kültürel miras, sosyal kalkınma ve afet risk yönetimi. Bahsettiğim stratejide önemli sektörlerden biri de halk sağlığı. Halk sağlığı sektöründe iki stratejik hedef belirlendi. İlk strateji sağlık alanında iklim değişikliğiyle ilgili kanıta dayalı analiz, değerlendirme ve bildirim altyapısının güçlendirilmesiyle AR-GE çalışmalarının artırılması. İkinci dış strateji ise ulusal ve yerel düzeyde tüm kurum ve kuruluşlarda iklim değişikliğini, sağlık bakış açısına yönelik kapasite, işbirliğiyle farkındalığın güçlendirilmesi."

UNDP Türkiye Ülke Ofisi Proje Yöneticisi Gizem Bal da konferansta insanları doğrudan tehdit eden sağlık sektörünü konuşmayı değerli bulduklarını belirtti.

Artan sıcaklık, hava kirliliği ve su kaynaklarının azalması problemlerinin insan sağlığı üzerinde etkisi olduğunu bildiklerini dile getiren Bal, çocuklar ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupları özellikle düşüneceklerini, proje kapsamında faaliyetlerini sürdüreceklerini anlattı.

Konferansta gerçekleşen panellerde, "İklim Değişikliğinin, Sağlık ve Sektörel Etkileri", "İklim Değişikliğine Sağlıkta Uyum", " Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre Sağlığı ve İklim Değişikliği", "Yerel İklim Değişikliği ve Sağlık Eylem Planı Hazırlama" başlıklı konular ele alındı.

Kaynak: AA

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