İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis ailelerini ziyaret etti

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis ailelerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aydın ve beraberindekiler, 2014'te şehit olan polis memuru Ünal Kayhan ile 2016'da şehit edilen polis memuru Hakan Akdere'nin ailelerine ziyarette bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyaretler sırasında, şehitlerin çocuklarıyla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Aydın, ailelerle de bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.