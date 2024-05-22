İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım Merkezi'ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi\'nde Palyatif Bakım Merkezi\'ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi'nde açılan 14 yataklı Palyatif Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Öğütlü, hastane yetkililerinden bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Öğütlü, ülkede yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte palyatif bakım gibi hizmetlere olan ihtiyacın da arttığını belirtti ve hastane yetkililerine teşekkür etti.

22.05.2024 18:17
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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi'nde açılan 14 yataklı Palyatif Bakım Merkezini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yenikent Devlet Hastanesini ziyaret eden Öğütlü, Hastane Başhekimi Dr. Adil Murat Akgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yeni açılan 14 yataklı Palyatif Bakım Merkezini ziyaret eden Öğütlü, hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öğütlü, ülkede yaşlı nüfus oranının hızla arttığına değindi.

Yaşlı bakımı, evde sağlık hizmeti ve palyatif bakım gibi birçok alanda hizmet ihtiyacının arttığını vurgulayan Öğütlü, şunları kaydetti:

"Öncelikle Yenikent Devlet Hastanemize kazandırılan Palyatif Bakım Merkezimiz hayırlı olsun. Akyazı, Hendek, Karasu ve Geyve devlet hastanelerimiz ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Korucuk Kampüsünde hizmet veren palyatif bakım merkezlerimize, Yenikent Devlet Hastanemiz de katıldı. Böylelikle 48 olan palyatif yatak sayımız 62'ye yükseldi. İmkanlar dahilinde her hastanemizde palyatif bakım merkezi açmayı hedefliyoruz. Palyatif bakım, hastanın acılarını dindirmek, rahatlatmak amacıyla yapılan profesyonel bakım desteğidir. Palyatif bakım, hastaların son ana kadar aktif bir yaşam sürmeleri için destek sağlar."

Öğütlü, bu hizmeti özveriyle yerine getiren hekimlere ve sağlık personeline teşekkür etti.

Ziyarette, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, Destek Hizmetleri Başkanı Sedat Kaya ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güneysu da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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