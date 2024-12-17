Demokrat Parti, ilaç krizini TBMM gündemine getirdi - Son Dakika
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Demokrat Parti, ilaç krizini TBMM gündemine getirdi

Demokrat Parti, ilaç krizini TBMM gündemine getirdi

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, Türkiye'de 2 bin 500'den fazla ilacın piyasada bulunamadığını belirterek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Altıntaş, halk sağlığının tehlikede olduğunu vurgulayarak ilaç krizine yönelik acil eylem planı talep etti.

17.12.2024 17:47
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Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş sağlık sektöründe yaşanan ilaç krizini ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. 2 bin 500'den fazla ilacın piyasada bulunamadığını belirten Altıntaş, halk sağlığının ciddi tehlike altında olduğunu savundu.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türk Eczacıları Birliği'nin gündeme getirdiği ilaç yokluğu sorununu Meclis'e taşıdı. Altıntaş, Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) açıklamaları doğrultusunda Türkiye'de ilaç temininde yaşanan krizle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

"BULUNAMAYAN İLAÇ SAYISI 2 BİN 500'Ü AŞTI"

Altıntaş, kritik ilaçların piyasada bulunamamasının halk sağlığı için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Eczanelerde bulunamayan ilaç sayısının 2 bin 500'ü aştığına dikkati çeken Altıntaş, özellikle ithal ilaçların temininde yaşanan güçlüklerin çözümüne yönelik Bakanlığın hangi adımları attığını sordu.

Döviz kuru politikası ve ilaç fiyatlandırma sistemi nedeniyle yaşanan arz sıkıntısına çözüm üretilmesi gerektiğini ifade eden Altıntaş, ithal ilaç krizinin yanı sıra yerli ilaç üretiminin teşvik edilmesinin önemini vurgulandı. Sağlık Bakanlığı'nın yerli ilaç üretimi konusunda yürüttüğü politikaların da açıklanmasını talep eden Altıntaş, ilaç krizine yönelik acil bir eylem planının oluşturulup oluşturulmadığı noktasında bilgi istedi.

ACİL EYLEM PLANI İSTEDİ

2025 bütçesinde ilaç temini sorunlarının çözümüne yönelik ayrılan kaynağın kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen Altıntaş, ilaç arzında sürekliliğin sağlanması için ilaç firmalarıyla yapılan görüşmelerin detaylarının açıklanması gerektiğini ifade etti. Altıntaş, çözüm üretilmemesi halinde ilaç krizinin halk sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçmeye davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Demokrat Parti, ilaç krizini TBMM gündemine getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • zurnaci samo Oner:
    yahu ne adalet ne sistem ne düzen ne ahlak hiçbir şey yoktur herkes cebini düşünüyor 2 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    kriz yok yılbaşından sonra zamlı satacaklar 1 0 Yanıtla
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