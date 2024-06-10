İlçede maden ocağındaki heyelanda hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İlçede maden ocağındaki heyelanda hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi

Altın madeninde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz için İliç Yusuf Ziya Demir Camii'nde cenaze namazı kılındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve diğer yetkililerin katıldığı cenaze töreninde, işçiler son yolculuklarına uğurlandı.

10.06.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) İLİÇ'TE MADEN OCAĞINDAKİ HEYELANDA HAYATINI KAYBEDEN 2 İŞÇİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Altın madenindeki heyelanda hayatlarını kaybeden 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile 2 çocuk babası Şaban Yılmaz için İliç Yusuf Ziya Demir Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile vatantaşlar katıldı. Katılanlardan helallik alınan Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz için cenaze namazı kılındı. 2 işçinin ilçe mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: DHA

Alparslan Bayraktar, Hamza Aydoğdu, Şaban Yılmaz, Ziya Demir, Erzincan, İliç, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlçede maden ocağındaki heyelanda hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:59:26. #1.12#
SON DAKİKA: İlçede maden ocağındaki heyelanda hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement