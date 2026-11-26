İletişim Başkanı Duran, vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal paylaşımında vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için taziye mesajı yayımladı. Duran, mesajında Hut'un ailesine, yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı iletti ve Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için taziye mesajı yayımladı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü Kur'an-ı Kerim'e, ilme, irşada ve nesiller yetiştirmeye adayan Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi'ye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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