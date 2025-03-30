İletişim Başkanlığı: "İsveçli Gazeteci, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlarından Tutuklandı" - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: "İsveçli Gazeteci, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlarından Tutuklandı"

İletişim Başkanlığı, İstanbul'da 27 Mart Perşembe günü gözaltına alınan Dagens ETC gazetesi muhabiri Joakim Medin’in, 11 Ocak 2023'te Stockholm'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi ile düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

30.03.2025 12:52
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(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, İstanbul'da 27 Mart Perşembe günü gözaltına alınan Dagens ETC gazetesi muhabiri Joakim Medin'in, 11 Ocak 2023'te Stockholm'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi ile düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

İletişim Başakanlığı'ndan İsveç merkezli Dagens ETC gazetesi muhabiri Joakim Medin'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye karşıtı haberleri ve terör örgütü PKK'ya olan yakınlığı ile tanınan Dagens ETC muhabiri İsveçli Kaj Joakim Medin isimli şahıs, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından tutuklanmıştır" denildi.

Bu tutuklama kararının gazetecilik faaliyetleriyle herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verild:

"Medin, 11 Ocak 2023'te Stockholm'de PKK/KCK terör örgütü destekçisi şahıslarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yapılarak düzenlenen eyleme katılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 13 Ocak 2023'te olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın, PKK/KCK terör örgütü ile basın arasındaki irtibatı sağladığı yönünde bir suç kaydı da bulunmaktadır."

"Gazetecilik yapmak suç olmamalı"

Türkiye'de son günlerde yaşanan gelişmeleri takip etmek üzere geldiği İstanbul'da 27 Mart Perşembe günü gözaltına alınan Medin'in çalıştığı gazete Dagens ETC'nin Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, Medin'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Joakim Medin eve dönene kadar gece gündüz çalışacağız. Dışişleri Bakanlığımızla yakın diyaloğumuzu sürdürüyoruz. İsveç'te ve uluslararası alanda medya ve basın özgürlüğü gruplarından da büyük destek aldık. Şimdi birçok kişi bu sorunu çözmek için çalışıyor" açıklamalarında bulunmuştu.

İletişim Başkanlığı'nın Medin'in tutuklandığına ilişkin yaptığı açıklamasından sonra da Gustavsson, "Şu anda söyleyebileceğim tek şey, onun bir gazeteci olduğudur, başka bir şey değil ve gazetecilik yapmak suç olmamalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Stockholm, Güvenlik, İstanbul, 27 Mart, Güncel, Hukuk, İsveç, Terör, Son Dakika

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