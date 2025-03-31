İletişim Başkanlığı: İsveçli muhabir, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından tutuklanmıştır

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye karşıtı haberleri ve terör örgütü PKK'ya olan yakınlığı ile tanınan Dagens ETC muhabiri İsveçli Kaj Joakim Medin isimli şahıs, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye karşıtı haberleri ve terör örgütü PKK'ya olan yakınlığı ile tanınan Dagens ETC muhabiri İsveçli Kaj Joakim Medin isimli şahıs, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararının gazetecilik faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi yoktur. Medin, 11 Ocak 2023'te Stockholm'de PKK/KCK terör örgütü destekçisi şahıslarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yapılarak düzenlenen eyleme katılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 13 Ocak 2023'te olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın, PKK/KCK terör örgütü ile basın arasındaki irtibatı sağladığı yönünde bir suç kaydı da bulunmaktadır. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından aranan şahıs, 27 Mart 2025 günü İstanbul Havalimanına geldiği esnada gözaltına alınmış, 28 Mart günü tutuklanmıştır" denildi.