İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun toplantısı ertelendi

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(TBMM)- Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun TMMOB yetkililerini dinleyeceği bugünkü toplantısı haftaya ertelendi.

Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkililerinin dinlenmesi planlanmıştı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası'ndan yetkililerin sunum yapacağı toplantı, TMMOB'un talebi üzerine haftaya ertelendi.

Komisyon yarınki 12'nci toplantısında Dokuz Eylül Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinden akademisyenlerini dinleyecek.