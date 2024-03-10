Elazığ'da İlk Teravih Namazında Camiler Doldu Taştı

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İzmir'de ilk teravih namazı kılındı

İZMİR - İzmir'de Ramazan ayının ilk teravihini kılmak isteyenler tüm Müslümanlar camilere akın etti. Vatandaşlar Ramazan ayına erişmenin sevincini yaşarken, Filistin halkı için de dua edeceklerini söyledi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, İzmir'de teravih namazı kılmak için camileri doldurdu. İzmir Hisar Camii'ne gelen küçük büyük her yaştan vatandaş, önce din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemini anlatan vaazı dinledi. Daha sonra okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk teravih namazı eda edildi.

Dualar Filistin halkıyla

Vatandaşlar Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşarken, İsrail saldırısı altında olan Filistin halkı için de dua edeceklerini söyledi. Vatandaşlardan Mehmet Ercan, "Yaş 65 olunca biraz daha önem gösteriyoruz ibadetlerimize. Allah güç kuvvet verdikçe de her gün namazımızı kılıp, orucumuzu tutacağız. Yaklaşık 30 senedir hiç aksatmıyorum, bu Ramazan ayında da oruçlarımızı tutacağız inşallah" dedi. Yavuz Tok adlı vatandaş ise, "Yeniden Ramazan ayına kavuştuğumuz için çok şükür. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Kalbimiz de Filistin halkının yanında, daha da aksiyonlu tepkiler göstermemiz gerekiyor. Bu Ramazan ayında da dualarımız Filistinli kardeşlerimizle olsun" açıklamasında bulundu.