İzmir'de ilk teravih namazı kılındı
İZMİR - İzmir'de Ramazan ayının ilk teravihini kılmak isteyenler tüm Müslümanlar camilere akın etti. Vatandaşlar Ramazan ayına erişmenin sevincini yaşarken, Filistin halkı için de dua edeceklerini söyledi.
On bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, İzmir'de teravih namazı kılmak için camileri doldurdu. İzmir Hisar Camii'ne gelen küçük büyük her yaştan vatandaş, önce din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemini anlatan vaazı dinledi. Daha sonra okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk teravih namazı eda edildi.
Dualar Filistin halkıyla
Vatandaşlar Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşarken, İsrail saldırısı altında olan Filistin halkı için de dua edeceklerini söyledi. Vatandaşlardan Mehmet Ercan, "Yaş 65 olunca biraz daha önem gösteriyoruz ibadetlerimize. Allah güç kuvvet verdikçe de her gün namazımızı kılıp, orucumuzu tutacağız. Yaklaşık 30 senedir hiç aksatmıyorum, bu Ramazan ayında da oruçlarımızı tutacağız inşallah" dedi. Yavuz Tok adlı vatandaş ise, "Yeniden Ramazan ayına kavuştuğumuz için çok şükür. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Kalbimiz de Filistin halkının yanında, daha da aksiyonlu tepkiler göstermemiz gerekiyor. Bu Ramazan ayında da dualarımız Filistinli kardeşlerimizle olsun" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da İlk Teravih Namazında Camiler Doldu Taştı - Son Dakika
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ise 24'üncü haftası sona erdi. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin ve Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maçları heyecan dolu geçti. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD maçları ön plana çıktı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, namaz öncesinde yaptığı vaazda ramazanın ibadetle geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş ise ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının arttığı bir ay olduğunu belirtti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi. Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da okuyan üniversite öğrencileri, ramazan ayı boyunca aile ortamını yaşamaları amacıyla Erzincanlıların iftar sofrasına konuk olacak. 'Gurbetteki Ailem Projesi' kapsamında gerçekleşecek iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları bir araya getirip toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi hedefliyor. Başvurular 'Rota Erzincan' uygulamasından yapılabilir.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Welinton, Lusamba ve Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, Pendikspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçta gol atarak üst üste gol sevinci yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan Mert Hakan, ligdeki 2. golünü kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?