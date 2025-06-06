İmam Hasan Kollu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurban kestikten sonra evinde fenalaşan imam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oba Mahallesi'nde Bucakoluk Cami imamı Hasan Kollu (58) kurbanını kestikten sonra evinde rahatsızlandı. Ailesinin yardım istemesi üzerine sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kollu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kollu'nun cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.