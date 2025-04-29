(İSTANBUL) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30'da Başakşehir'de İstanbul'un muhafızı olmaya, İstanbul'un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum" dedi.
"Helikopterin camından İstanbul'a kendi mülkü gibi bakan değil; milletin sinesinden ve gözünden bakan taraftayız. İstanbul'un annelerinin, bebeklerinin, çocuklarının, gençlerinin, emeklilerinin, çiftçilerinin ihtiyaçlarını düşünen, çözüm üreten, İstanbul'un muhafızı olmayı ilke edinen akılla hareket ediyoruz. İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30'da Başakşehir'de İstanbul'un muhafızı olmaya, İstanbul'un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum. İstanbul Senin! İstanbul'un Muhafızlarıyız!"
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu Başakşehir Mitingine Davet Etti - Son Dakika
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