İmamoğlu Başakşehir Mitingine Davet Etti

(İSTANBUL) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30'da Başakşehir'de İstanbul'un muhafızı olmaya, İstanbul'un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları yarın saat 20.30'da Başakşehir'de düzenlenecek mitinge davet etti. İmamoğlu'nun paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Helikopterin camından İstanbul'a kendi mülkü gibi bakan değil; milletin sinesinden ve gözünden bakan taraftayız. İstanbul'un annelerinin, bebeklerinin, çocuklarının, gençlerinin, emeklilerinin, çiftçilerinin ihtiyaçlarını düşünen, çözüm üreten, İstanbul'un muhafızı olmayı ilke edinen akılla hareket ediyoruz. İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30'da Başakşehir'de İstanbul'un muhafızı olmaya, İstanbul'un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum. İstanbul Senin! İstanbul'un Muhafızlarıyız!"