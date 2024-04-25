İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney\'i Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i makamında ziyaret etti. Beyoğlu Belediyesi'yle eşgüdümlü çalışacaklarını, tarihi ilçeye farklı bir çağı ve dönemi yaşatacaklarını vurgulayan İmamoğlu, "Geçmişten bugüne iyilerini muhafaza ederek, eksiklerini tamamlayarak, sıkıntılı hallerini değişimle daha güzel bir yere dönüştürerek, elbette büyük işler başaracağız Beyoğlu'nda" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, ziyaret öncesinde, Güney ve İBB bürokratlarıyla birlikte, İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Saat 08.00'de başlayıp, Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar yürüyen İmamoğlu ve Güney, vatandaşlarla anı fotoğrafları çektirdi. İmamoğlu ve Güney, yaklaşık 1 saat süren İstiklal turunun ardından, Şişhane'deki Beyoğlu Belediye Bakanlığı'nın merkez binasına ulaştı.

"BEYOĞLU'NDA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Güney'i makam odasında tebrik eden İmamoğlu, konuşmasına, mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak başladı. Güney'in Beyoğlu'na verdiği emeğe yıllardır tanıklık ettiğini belirten İmamoğlu, "Beyoğlu'na hizmet edileceğinizden, en iyi hizmetleri yapacağınızdan zerre kuşkumuz yok. Bilakis umutlarımız yüksek. Başarılar diliyorum" dedi. Beyoğlu'nun, İstanbul'un kadim ve sembol ilçelerinden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Bu kapsamda yapacağımız çok işimiz de var. Dünden bugüne tasarladığımız, eksik kalan, bazen belki ufak tefek aksaklık, uyumsuzluk üzerinden yol alamadığımız, ama şimdi daha daha uyumlu bir süreci nasıl yapabiliriz diye, bugünkü ilk buluşmamızla beraber bütün kadrolarımızın eş güdümlü çalışmasını sağlayıcı bir planlamayı yapacağız" diye konuştu.

"SON 5 YILDIR BEYOĞLU'NA DÖNÜK BİR STRATEJİK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"

"Beyoğlu" denince ilk akla gelen noktalardan birinin İstiklal Caddesi ve çevresi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Taksim, Gezi Parkı… Birçok mevzusu var. Her sokağı belki kendi içinde mevzulara sahip ya da geçmişten bugüne birtakım konulara, çelişkilere, problemlere sahip. Ama her konusuyla ilgili de hazırlığımız zaten var. Biliyorsunuz; son 5 yıldır Beyoğlu'na dönük bir stratejik çalışma yürüttük. Bunları toparlamak üzereyiz. Seçimden önce de zaten hakim olduğunuz bir çalışma. Umut ederiz, Beyoğlu'na böyle farklı bir çağı, farklı bir dönemi, geçmişten bugüne iyilerini muhafaza ederek, eksiklerini tamamlayarak, sıkıntılı hallerini değişimle daha güzel bir yere dönüştürerek, elbette büyük işler başaracağız Beyoğlu'nda birlikte" ifadelerini kullandı.

"BEYOĞLU'NDA EŞGÜDÜMLÜ BİR ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İstiklal Caddesi'nin hassas bir nokta olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Elbette altyapısıyla ilgili konularımız var. Malum, aslında bir değişim öngörmüştük. Çok da iyi gelmişti. Çok soluk aldırmıştı. Keyifle karşılanmıştı ama yaşanan talihsiz terör saldırısının, sanki bir parçasıymış gibi yorumlanarak, o ortaya koyduğumuz güzel gelişim, sıkıntıya uğradı. Bunları konuşuruz. Ama İstiklal Caddesi, Taksim ya da Cumhuriyet Meydanı, aslında iyiliklerin, güzelliklerin, hak aramanın aynı zamanda, demokrasinin buluşma noktaları. Hem Taksim Meydanı'nda hem İstiklal Caddesi'nde bugün de tespit yaptık. Tabelalarından, binaların estetik haline, onların iyileştirilmesinden kullanım biçimlerine, sokaklarına varıncaya kadar şimdi daha eşgüdümlü bir çalışmayı, Beyoğlu Belediyesi'yle güçlü bir şekilde harekete geçiriyor olacağız" diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TAPU SORUNUNU MAHALLE MAHALLE ELE ALACAĞIZ"

Beyoğlu'nun kentsel dönüşüm ve tapu sorunları olduğunu da kaydeden İmamoğlu, "Ayakta kalabilme konusunda özenli beklentileri olan hemşerilerimiz var. O alanı da hem iyi bildiğinize şahidim hem de bu konuda vatandaşla uyumlu bir çözüm üretme kabiliyetine de sahip olduğunuzu biliyorum. Orada da çok işimiz var. Mahalle mahalle ele alacağız. İnşallah hem yaşayanlarına mutluluk, huzur hem İstanbul'a çok güzel mesajlar veren ve bir ev sahipliği yapan Beyoğlu; ama bir o kadar da hem Türkiye hem uluslararası arenaya da geçmişiyle, kültürüyle, sanatıyla çok büyük mesajlar vermeye aday bir Beyoğlu'nu beraber oluşturacağız. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim. İnşallah 1 yıl sonra bambaşka işleri konuşuyor olacağız. İnşallah Beyoğlu'nda her şey çok güzel olacak" dedi.

GÜNEY: "BEYOĞLU'NDA İKTİDARIN TEMELİNDE HİZMETLE YIKILAN BİR ÖNYARGI VAR"

Güney de İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"Başkanım, sizi burada ağırlamak, büyük keyif bizim için. Biliyorsunuz; ömrümüz Beyoğlu'nda geçti hakikaten. Daha iyi yöneteceğiz, mücadele edeceğiz. Sizin de desteğinizle, bugün Beyoğlu'nda iktidar olduk. Bu iktidarın, kazanımın temelinde, sizin hizmetle yıktığınız bir önyargı var. Sonuçta yıllarca, 'CHP gelirse işçi çıkarır…' Çıkarmadığı görüldü. 'CHP gelirse sosyal yardımı keser…' Dört kat arttırıldığı görüldü. Dolayısıyla siz önden bir o algıyı hizmetle kırdınız. Biz de onun üzerine arkadaşlarımızın, ilçe başkanımızın emeğiyle, Beyoğlu halkının sahiplenmesiyle, burada belediyeyi kazandık. Çok güzel işler yapacağımıza hep birlikte ben inanıyorum. Tabii Belediye Başkanı olarak, 30 yıldır hasretini duyduğumuz bu Beyoğlu'nda sizi de ağırlamak, gençlik kollarından beri burada ömrünü vermiş biri olarak, benim için ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Bu anlamda da tekrar hoş geldiniz, Beyoğlu'na şeref verdiniz demek istiyorum ben Sayın Başkanım."

İmamoğlu ve Güney, konuşmaların ardından, aralarında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün ile her iki kurumun bürokratlarının bulunduğu bir heyetle, toplantıya geçti. Toplantıda, Beyoğlu'nun sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı.