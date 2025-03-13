İmamoğlu, Bursa'da: "Biz Bu Yola Milletin Hakkını Millete Vermek İçin Çıktık. İktidar Olacağız. CHP Başaracak" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu, Bursa'da: "Biz Bu Yola Milletin Hakkını Millete Vermek İçin Çıktık. İktidar Olacağız. CHP Başaracak"

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışması kapsamında Bursa’da; “Biz bu yola milletin hakkını millete vermek için çıktık. Geçim derdi çekmeden, gelecek endişesi duymadan yaşama hakkına kavuşsunlar diye yola çıktık. İktidar olacağız, millet hakkını alacak. Bu milletin mahkemelere gözü kapalı güvenmeye hakkı elbette var. CHP başaracak” dedi.

13.03.2025 17:48  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(BURSA) - CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışması kapsamında Bursa'da; "Biz bu yola milletin hakkını millete vermek için çıktık. Geçim derdi çekmeden, gelecek endişesi duymadan yaşama hakkına kavuşsunlar diye yola çıktık. İktidar olacağız, millet hakkını alacak. Bu milletin mahkemelere gözü kapalı güvenmeye hakkı elbette var. CHP başaracak" dedi.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı seçim çalışmaları kapsamında bugün Bursa'da partililerle ve yurttaşlarla bir araya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılan programda salon tamamen doldu.

Ramazan ayını kutlayan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Allah ülkemizin bereketini kaçıranlardan bu ülkeyi korusun. Bugün zor günler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Kime sorsanız tadımız kaçtı. Elimize geçen paranın bereketi, kıymeti kalmadı. Daha dün 200 lira büyük para diye düşünüyorken fazla değil 8-10 yıl önce, bugün bozuk para bile değil. Paramız da pul oldu, itibarımızı da yerle bir ettiler. Dünya ölçeğinde ülkemizin bulunması gerektiği yerden çok aşağılardayız. Niye bu haldeyiz? Çünkü bir iktidar adalet duygusunu yitirirse o memleketin ne yaparsanız yapın bereketi kaçar. Orada ne refah olur ne huzur. En büyük sorunumuz, ülkeyi yönetenlerin zerre adalet duygusu kalmadı. Vicdanları köreldi. Milletin hakkını, hukukunu çiğnemekten bir adım bile geri durmuyorlar. Yaşamak için borçlanmadan yaşayamayan, borçlanmadan hayatını sürdüremeyen milyonlarca dar gelirlinin hali bu iktidarı yönetenlerin umurunda değil. 'Şükredin' derken onu bile fırça atarak söylüyor. Halkına fırça atarak söylüyor. '3 bin liraydı, 4 bin oldu. Daha ne olacak' diyor. Bizdeki anlayış, milletin parasını millete dağıtmak anlayışı. Prensibimiz, ilkemiz milletin ihtiyaçları için milletin parasını millete adil olarak dağıtma prensibidir. O ahlaktan asla vazgeçmeyiz.

"Emekliye hakaret etmeyi normal görüyor"

Bunlar emekliye bile verilen maaşı kendi parası gibi verdiğini düşünerek o emekliye hakaret etmeyi normal görüyor. Bu dünyada, yeryüzünde görülmüş bir şey değil. Bu, edebin ayaklar altına alınması demektir. Utanç duyulacak bir durumdur. Emekçiler ve iş insanları ekonomik, siyasi, hukuki ortama güvenmedikleri için, önlerini göremedikleri için zor durumdalar. Bu ülkede üreten insanı, sanayiciyi, istihdam sağlayan, bu ülkenin üreten insanlarını bile korkutmayı, baskı altına almayı kendine siyasi strateji gören bir akılla karşı karşıyayız ama bunların umurunda değil. Bunların umrunda olan tek şey, kendine ait zannettiği koltuğunu korumak, saraydan çıkmamak. Millet seni evine yollayacak. Millet adaletsizliğin pençesinde, can derdinde. Gelir dağılımında adalet yok, eğitimde adalet yok, sağlıkta adalet yok. Devlet kurumlarının uygulamalarında, işe alımlarda adalet yok. Seçimden bu yana neredeyse 2 sene geçiyor. Genel seçimlerde zorda kalınca 'Mülakatı kaldıracağım' demedi mi? Devletin başındaki insan sözünü tutmaz mı ya?

"Bu iktidarın elini kolunu soktuğu hiçbir yerde adalet yok"

Bunu söylemek ayıp ama mahkemelerde adalet yok. Bu iktidarın elini kolunu soktuğu hiçbir yerde adalet yok. Bunların içinde adalet duygusu kalmadığı gibi amacı adaleti sağlamak olan yüce Türk yargısının saygıdeğer, namuslu hakimlerini, savcılarını bile zor durumda bırakıyorlar. Adaleti sağlamak için uğraşan her kişiye düşman oluyorlar. İnsanlarımız zor şartlarda kendi paralarıyla, onurlarıyla bir öğün karınlarını doldurabilsinler diye -gurur da duyuyorum- Kent Lokantaları açtık. Türkiye'nin her yerindeki yerel yönetici arkadaşlarım Kent Lokantası markasıyla her yerde açtılar. 100 metre ve iktidarın düştüğü acizliğe bak. Bütün güçleriyle nereye saldırıyorlar? En büyüğü 100 metrekare olan Kent Lokantası'na saldırıyorlar. Demediklerini, yapmadıklarını bırakmadılar. Hala da uğraşıyorlar. Hala da orada gitti, yemek yedi diye bir insana soruşturma açıyorlar. Utanılacak bir durumdalar. Memleketimizi sıkıntıya sokuyorlar. Biz neyle uğraşıyoruz, onlar neyle uğraşıyorlar? Biz, işte bütün belediye başkanlarımız dar gelirli ailelerin çocukları okul öncesi eğitim alabilsin, anneleri iş bulup çalışabilsin diye kreşler açtık, açmaya devam ediyoruz. Onlar ne yapıyor? Kapatmak için uğraşıyorlar. Kapatmak için genelge yazıyor belediye başkanlarına. Sonra yaptıkları hatayı, milletin tepkisini görüyorlar. Kendileri bunları geri nasıl çeviririz diye kıvır kıvır kıvırıyorlar.

"İmamoğlu geliyor, tarihi gençler yazacak"

İmamoğlu geliyor. Tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri yazacak. Bu ülkede hiçbir zaman, hiçbir dönemde hiçbir siyasi anlayış, bir başka siyasi anlayışın hizmetine, değer gören hizmetine savaş açar mı? Topla tüfekle saldırır mı? Kreşe saldırıyorlar. Kent Kokantası'na saldırıyorlar. Niye biliyor musunuz? Onların dev proje, mega proje dedikleri, milletin cebindeki parayı boşaltan projeleri; 100 metrekarelik Kent Lokantası, bir küçücük kreş onların mega projelerini tuş etti, yendi diye, saldırılar ondan. 'Küçük çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağım' dedim. İstanbul zor bir şehir. Birçok şehirden çok daha yüksek seviyede geçim sıkıntısı olan bir şehir aslında. Hatırlayın, 2023 seçiminde, 2019 seçiminde İstanbul'da cumhurbaşkanı, her seçimde gelip onlarca miting yaptı ve bu mitinglerde bana hitaben dedi ki, 'Kimin parasını kime veriyorsun' Ben, 'Milletin parasını millete veriyorum kardeşim. Sana mı soracağım' dedim. Bunlar milletin hakkına girmeyi, milletin hakkının kendi yetkisinde olduğunu düşünmeye o kadar alışmışlar ki, milletin parasını millete vermemizi akılları almıyor.

"Onların kriteri, milletin parasını bir avuç insana vermek"

Onlardaki kriter ne, biliyor musunuz? Milletin parasını kendi yakını olan bir avuç insana vermek. Onların derdi bu. Biz bu yola milletin hakkını millete vermek için çıktık. Geçim derdi çekmeden, gelecek endişesi duymadan yaşama hakkına kavuşsunlar diye yola çıktık. İktidar olacağız, millet hakkını alacak. Milletin hakkını millete vereceğiz. Bu milletin en kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşmaya, afetlere karşı güçlü bir şekilde karşı koymaya hakkı elbette var. Bu milletin mahkemelere gözü kapalı güvenmeye hakkı elbette var. Bu milletin kökeni, inancı, cinsiyeti, siyasi görüşü ne olursa olsun; herkesin kendini güvende hissettiği, huzurlu bir ortamda yaşamaya hakkı yok mu? Elbette var. İşte ne olacak? İktidar olacağız. Millet hakkını alacak. CHP başaracak. Milletin hakkı milletin olacak."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Bursa'da: 'Biz Bu Yola Milletin Hakkını Millete Vermek İçin Çıktık. İktidar Olacağız. CHP Başaracak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Başkenti Şam’a Ziyarette Bulundu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Başkenti Şam'a Ziyarette Bulundu
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
Halk TV’deki İstifalar ve Kriz: TİP Lideri Erkan Baş’tan Tepki Halk TV'deki İstifalar ve Kriz: TİP Lideri Erkan Baş'tan Tepki
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor
İnci Taneleri’nin Dilber’inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim İnci Taneleri'nin Dilber'inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’dan kazanacağı ücret belli oldu Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti 2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti
Kırmızı ette vatandaşı üzen tablo Kırmızı ette vatandaşı üzen tablo
Isparta’da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı Isparta'da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı

09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
08:16 Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı
08:04 Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
07:46 Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
05:16 Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi
23:54 Yaşayan ’’son kabadayı’’ olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu Yaşayan ''son kabadayı'' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
23:38 İmamoğlu’ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 17:53:00. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Bursa'da: "Biz Bu Yola Milletin Hakkını Millete Vermek İçin Çıktık. İktidar Olacağız. CHP Başaracak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.