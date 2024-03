İmamoğlu Çifti "İlham Veren Adımlar Buluşması"Nda Konuştu.

Güncel

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Akademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nun fikir öncülüğüyle İstanbul Vakfı'nın çatısı alında hayata geçen 'Büyüt Hayallerini' projesinin 'İlham Veren Adımlar Buluşması', CRR Konser Salonunda gerçekleşti. İkincisi düzenlenen buluşmaya Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte ev sahipliği yaptı. Buluşmada konuşan Dr. İmamoğlu, "Kadınların önündeki engelleri hep birlikte kaldıracağız, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, kadın hak ve özgürlüklerini temin edeceğiz. Sevgili kız çocukları, değerli genç kadınlar, kıymetli büyüklerimiz, bundan hiç kuşkunuz olmasın" dedi. Ekrem İmamoğlu ise : "O kadar büyüdük ki ve o kadar konuşulur oldu ki gurur duymamak mümkün değil. Biz hep şuna inandık; bu ülkenin kurtuluşu, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi, kalkınması noktasında çok önemli. O da fikri hür, vicdanı hür nesillerle geleceği karşılamak. Çünkü biliyoruz ki cumhuriyet ve gençlik ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyet eğitim seferberliğidir. Cumhuriyet aydınlanmadır. Cumhuriyet cehaletle mücadeledir, savaştır. Çocuklarımızın dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek hatta birçok konuda öncü adımlar atabilecek şekilde bilgiyle donatılmasıdır. Cumhuriyet, kadın-erkek eşitliğidir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte 'İlham Veren Adımlar Buluşması'nın ikincisine ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya iş ve sanat dünyasından katılımcılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yazarlar, akademisyenler, sivil toplum gönüllüleri, kadın muhtarlar, 'Büyüt Hayallerini' bursiyerleri ve İBB'nin kız yurtlarındaki kız öğrenciler katıldı. Etkinlikte, İmamoğlu çifti birer konuşma yaptı. Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Cumhuriyetin kadınlara verdiği hakların altını çizdi. Cumhuriyetle birlikte kadınların eşit bireyler olarak toplumsal yaşamda çok daha güçlü bir şekilde yer alabildiğini belirten Dr. İmamoğlu şunları söyledi:

"CUMHURİYET KAZANIMLARIMIZI SONSUZA KADAR KORUYACAĞIZ: Türk kadını oy verme hakkına dünyanın çoğu ülkesinden çok daha önce sahip olabildi. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri bugün de eşitlik mücadelemizde, hak ve özgürlüklerimizin korunmasının garantisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhuriyet kazanımlarımızı sonsuza kadar koruyacağız.

HER GEÇEN GÜN YENİ BİR ŞİDDET, AYRIMCILIK, EŞİTSİZLİK HABERİ İLE KARŞILAŞIYORUZ: Kadın hakları ve eşitlik konusunda istenilen noktanın çok geriye düşüldü. Bu geride kalışın nedeni Cumhuriyet değerleriyle mücadele içerisine girilmesidir. Cumhuriyete sahip çıkmak, kadınların hak ve özgürlüklerini de korumaktır. Her geçen gün yeni bir şiddet, ayrımcılık, eşitsizlik haberi ile karşılaşıyoruz. Buna alışmamız, sessiz kalmamız beklenemez. Bu konuda toplu bir zihniyet değişiminin ve koruyucu önlemlerin alınması gerektiği çok açık.

KADINLARIN KENDİNİ KANITLAMASI İÇİN ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMASI GEREKİYOR: İş hayatında kadınların erkeklere göre çok daha fazla engelle karşılaşıyor. İşini en iyi şekilde yapmayı başarsa da zihinlerdeki bariyerleri aşmakta zorlanabiliyor. Kendini kanıtlaması için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bugün eğitim hakkından mahrum bırakılan, erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının hala var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün evin tüm yükünü çektiği halde emeğinin değeri görülmeyen kadınların bu toplumda bizlerle yan yana yaşadığının farkındayız. Bugün şiddet gören, horlanan hatta hayattan koparılan kadınlar olduğunu kahrolarak görüyoruz. Tüm bunları değiştirmek bizim elimizde. 8 Mart Kadınlar Günü ve kadın mücadelesi işte tüm bu kadınlar için çok önemli.

3000 ÜNİVERSİTELİ GENÇ KADINA BURS DESTEĞİ VERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ: Hayalimiz kadınların özgür ve eşit olduğu, geleceğe şekil verdiği bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmaktı. Kız çocuklarının eğitimine destek olarak hayallerindeki geleceğe ulaşmalarını sağlamaktı. Projemizin üçüncü yılında sizlerin de desteğiyle 3000 üniversiteli genç kadına burs desteği vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece burs vermekle kalmıyor, etkinliklerle, atölyelerle, staj olanaklarıyla bursiyerlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Genç kadınların güçlenmesine, kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak, bursiyerlerimizin başarılarını görmek bizlere gurur veriyor. Amacımız; öğrenci yurdu da açarak öğrencilerin barınma sorunlarını da çözebilmek ve çok daha fazla genç kadına eşitlik ve emek mücadelelerinde destek olabilmek. Bugüne kadar projemize destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin katkıları olmasa, Büyüt Hayallerini projesini üç yıl içerisinde buralara getiremezdik. Birlikte çok daha iyilerini yapacağımızdan da hiç kuşkum yok. Çünkü kadınlar el ele verdiğinde çok büyük başarılara imza atar. Biz de öyle yapacağız.

HİÇBİR KADIN GÖLGEDE, KARANLIKTA KALMAYINCAYA DEK: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün eşitlik mücadelesinin derin anlamını her yıl bir kez daha hatırlatıyor. Biz bu mücadeleyi bir gün değil yılın her günü veriyoruz aslında. Kadınların önündeki engelleri hep birlikte kaldıracağız, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, kadın hak ve özgürlüklerini temin edeceğiz. Sevgili kız çocukları, değerli genç kadınlar, kıymetli büyüklerimiz, bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu anlamlı günde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Her yaştan kadını, kadınların gözlerindeki ışığı, mücadele azimlerini ve kararlılıklarını gördükçe umut doluyorum. Biz kadınlar birbirimizden güç alıyoruz, birbirimize ışık oluyoruz. Bu ışıkla hiçbir kadın gölgede, karanlıkta kalmayıncaya dek yolumuzu aydınlatacağız. 8 Mart aynı zamanda bu inancımızın bir simgesidir"

Eşinden sözü alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında kız çocuklarına yol arkadaşlığına başlayan 'Büyüt Hayallerini' projesinin geçen 3 yılda önemli mesafeler kat ettiğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"GURUR DUYMAMAK MÜMKÜN DEĞİL: O kadar büyüdük ki ve o kadar konuşulur oldu ki gurur duymamak mümkün değil. Dayanışma esasına dayanan proje birçok kişiden destek gördü ve bir sosyal dayanışma hareketine dönüştü. Binlerce genç kızın okuma, çağdaş şehir eğitime kavuşma hayaline katkıda bulunmak için hiç kuşkusuz, mutlulukların en güzelini bize yaşattı. Büyüt Hayallerini projesini, diğer benzeri projelerden ayıran en önemli şey açıkçası sadece bir burs programı olmaması. İçi dolu, yaşamın içine insanları sokan ve onları oralarda çok olağanüstü deneyimlerle buluşturan bir sahaya dönüşüyor olması. Bursiyerler her açıdan destekleniyor; çeşitli alanlarda etkinlikler, eğitimler buluşmalar düzenleniyor. Hayata hazırlanırken her anlamda yanlarında olmaya özen gösteriliyor.

SAHA DENEYİMİ KAZANIYORLAR: Böylece öğrencilerimiz saha deneyimi kazanma fırsatına sahip olmuş oluyorlar. Tabii bir başka boyutu da var. Ayrıca ek gelir elde etmelerine olanak sağlayan fırsatları da kuruluşlarımız vasıtasıyla onlara sunuyoruz. 'Büyüt Hayallerini' çatısı altında aslında istihdam sürecine hazırlıkla ilgili bir zaman dilimini çok sıkı bir biçimde uzmanların arasında yaşamış oluyorlar. Bu tür çalışmalarla bur alan öğrencilerimize devamlı destek olurken bir yandan da kendi aralarında iletişim kuracaklar, birbirini tanıyacaklar. Sürekli diyalog içerisinde olan 'Büyüt Hayallerini' ailesi çok daha sıkı, çok daha kuvvetli bağlarla birbirlerini hissederek hayata devam ediyorlar.

3000 ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖĞRENCİYE 'BÜYÜT HAYALLERİNİ EĞİTİM BURSU' DESTEĞİ SAĞLANDI: Yapılan etkinlikler ve ziyaretler aracılığıyla geniş kitlelerle buluşuyor. 'Büyüt Hayallerini' artık büyük bir sosyal dayanışma hareketine dönüştü. 'Dayanışma Sahnede Büyüyor' adlı etkinlikten elde edilen gelir, depremzede üniversiteli kız öğrencilerimize eğitim bursu olması için Büyüt Hayallerini projesine bağışlandı. Projenin ilk meyvesi olan 'İlham Veren Adımlar' kitabının satışından elde edilen gelir ve bağışçıların destekleriyle 2023-2024 öğretim yılında 3000 üniversiteli kız öğrenciye 'Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu' desteği sağlandı. Projeden yararlanan genç kızlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor.

ÖZELLİKLE SÜRECİ TAŞIYAN, ONA ÖNCÜLÜK EDEN SEVGİLİ EŞİM DİLEK' ÇOK İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM : Biz hep şuna inandık; bu ülkenin kurtuluşu, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi, kalkınması noktasında çok önemli. O da fikri hür, vicdanı hür nesillerle geleceği karşılamak. Çünkü biliyoruz ki cumhuriyet ve gençlik ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyet eğitim seferberliğidir. Cumhuriyet aydınlanmadır. Cumhuriyet cehaletle mücadeledir, savaştır. Çocuklarımızın dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek hatta birçok konuda öncü adımlar atabilecek şekilde bilgiyle donatılmasıdır. Cumhuriyet, kadın-erkek eşitliğidir. Bizlere kazandırdığı belki de en önemli değer eşitliktir. ve hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşitlik duygusunu asla ve asla aklından çıkaramamalıdır. Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı bu değerle beraber hayatımız elbette ki çok daha güçlü, çok daha karakterli, çok daha medeni bir sürece evrilecek. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak demek herkes için eşit eğitim hakkına sahip çıkmak demektir. Büyüt Hayallerini projesine öncülük eden çok değerli arkadaşlarımız, çok değerli vakıf bünyesindeki insanlar var. Ama özellikle süreci taşıyan, ona öncülük eden ve motivasyonu hep yükseğe koyan, sevgili eşim Dilek' çok içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Program konuşmaların ardından buluşma Merve Yıldırım'ın moderatörlüğünde, Türkiye Satranç Şampiyonu Kübra Öztürk Örenli, Girişimci & Yazılımcı Dilek Duman, Girişimci & İş İnsanı Ayşegül Taşkıran, Yazar Sevim İpek Ongun ve İtfaiye Eri Hilal Nur Kulu'nun konuşmacı olduğu panelle devam etti. İmamoğlu çifti panelistlerin konuşmalarını birlikte takip etti.