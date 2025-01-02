İmamoğlu, İstanbul\'daki Altyapı Çalışmalarını Değerlendirdi

Güncel

FATİH'TE İSKİ Temel Atma Töreni'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ani yağmur yağışları İstanbul'da daha fazla artmasına rağmen, her geçen yıl aşırı sağanaklar, aşırı yağışlar, bir anda düşen yoğun yağışlar, daha fazla artmasına rağmen çok daha az duyduğunuzu ve gördüğünüzü biliyorum. Çünkü benim de İstanbulumuza hiç yakıştırmadığım görüntülerin başında sel baskınları geliyor. Bu bağlamda Silivri'den Tuzla'ya, Kartal'dan Başakşehir'e, Pendik'ten Fatih'e her ilçemizde çok yoğun bir çalışmayla bu görüntüleri ortadan kaldırdık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih ilçesindeki altyapı problemlerinin çözülmesi amacıyla İSKİ'nin düzenlediği Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'ne katıldı. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İstanbulumuzun neredeyse kökeni, kökü diyebileceğimiz Fatih ilçemizdeyiz. Çok özenli bir çalışmanın, altyapı sorunlarını çözmek adına atılan güçlü bir işin başlangıcını yapıyoruz. Daha önce bu bölgenin, özellikle su baskınına dönük yaşadığı sorunları gidermek adına önemli çalışmaları yönetmiştik. Özellikle iki adet yağmur suyu tünellerini bu kapsamda tarihi iki çalışma olarak tarifleyebilirim. Bunlardan ilk olarak Unkapanı Vatan Caddesi hattını tamamlamıştık. Şimdi ise yine Vatan Caddesi Samatya bölümünün çalışmaları sürüyor. Tüm bu çalışmalar iki koldan aslında yağmur sularının bir kısmını Haliç'e, bir kısmını da Marmara Denizi'ne taşıyarak atık sudan arındırılmış bir biçimde temiz haliyle deniz suyuyla buluşmasını sağlayan güçlü bir çalışma" dedi.

'5 YILDA 183 NOKTADA ATIK SU SÜREÇLERİNİ ÖNLEDİK'

İstanbul'un sel problemini yakından takip ettiğinin altını çizen Ekrem İmamoğlu, "Sadece 5 yılda İstanbul'da 183 noktada denizlere ve boğaza karışan atık su süreçlerini önledik. O kadar önemli ve çevreci bir yatırımdır ki bu tarifsiz, değerli bir çalışmadır. Aynı zamanda 143 noktada da kronik su baskını sorunlarını giderdik. Bakın o kadar azaldı ki, ani yağmur yağışları İstanbul'da daha fazla artmasına rağmen her geçen yıl aşırı sağanaklar, aşırı yağışlar, bir anda düşen yoğun yağışlar, daha fazla artmasına rağmen çok daha az duyduğunuzu ve gördüğünüzü biliyorum. Çünkü benim de en çok takip ettiğim İstanbulumuza da hiç yakıştırmadığım görüntülerin başında sel baskınları geliyor. Bu bağlamda Silivri'den Tuzla'ya, Kartal'dan Başakşehir'e, Pendik'ten Fatih'e her ilçemizde çok yoğun bir çalışmayla bu görüntüleri ortadan kaldırdık" dedi.

'ZİHNİYET VE İCRAAT DEVRİMİDİR'

İmamoğlu, "Tabii bu altyapı sistemiyle ilgili yaptığımız çalışmalar ve gösterdiğimiz bu yoğun efor gerçekten devrim niteliğindedir. Bu zihniyet ve icraat devrimidir onu ifade edeyim. Yıllarca, özellikle atık su, yağmur suyu ayrımının yapılmamış olması, bu sürecin ihmal edilmiş olması. Yani kendim 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. Beylikdüzü'ndeyken, yalvar yakar İSKİ'nin kapısında nasıl dilenci olduğumuzu ben yaşadım. Kendisi de burada, deneyimli. Sonuç alamazdık, yapılamazdı, yapılmadı. Performans ortadadır. Yani, '5 yılda ne yapıldı? Şimdiki 5 yılda ne yapıldı?' diye baktığınızda fersah fersah farkı görürsünüz. Çok üzücü bir durum. Halbuki daha fazla bütçesi vardı onu da söyleyeyim. O dönemin parasıyla, İSKİ'nin 2014-2019 dönemine bakın, şimdiki rakamla kıyaslanmayacak derecede daha yüksek seviyede bütçesi vardı. Vallahi de daha çok iş yaptık, billahi de daha çok iş yaptık. Rakamlar da orada, herkes gidip bakabilir" diye konuştu.