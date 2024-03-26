İBB Başkanı İmamoğlu, villaları gizlediği iddialarını yanıtladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 villayı mal varlığında gizlediği iddiasına ilişkin, "Bir şirketin, bir tüzel kişiliğin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var ama gizlimiz, saklımız yok. Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar, bazen satış yapar." dedi.

Sözcü TV'de "Özel Röportaj" programına konuk olan İmamoğlu, İstanbul'un her an yatırıma muhtaç bir şehir olduğunu söyledi.

Vaadi olmamasına rağmen kentte selin bastığı 160 nokta için milyarlarca lira yatırım yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, bugünkü yağmura karşın sel yaşanan tek bir yer olmadığını kaydetti.

Babasının kendisini 6 yaşından beri çalıştırdığını, emeğinin, işinin sahibi olmayı öğrettiğini anlatan İmamoğlu, "Dükkanın kepengini açtığımda 6 yaşındaydım. Dolayısıyla ben işimi yaşıyorum. Para kazanmayı, borç ödemeyi bilen bir insanım." dedi.

İstanbul'da kendi dönemlerinde daha az gelirle daha fazla iş yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, bu durumu "bütçenin bereketlenmesi" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, "Gelir gider farkını sağlıklı bir şekle sokup 4,1 milyar dolar daha düşük para harcayıp 65 kilometre metro yapmak… 10 milyon metrekare yeşil alan katmak bu şehre ve milyarlarca liralık sosyal destek fonlarıyla 100 bin öğrenciye sadece bu sene 750 milyon lira burs verdik. Önümüzdeki yıl 1,5 milyar vereceğiz. Bu koşullarda İSKİ'yi, İETT'yi yöneterek kamu bütçesinde mucize gibi bir 5 yıl var ettik İstanbul halkı adına." dedi.

"Mal varlığınızı Sayın Murat Kurum'dan önce açıkladınız. Ancak İstanbul Emirgan'da 3 villanızın bulunduğu ki bunların toplam değerinin 50 milyon dolar olduğu öne sürülüyor. Yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası. Bunu paravan şirketler kullanarak gizlediğiniz iddiası gündemde. Buna ne diyeceksiniz?" sorusuna karşılık İmamoğlu, paravan şirket denilen şirketin İmamoğlu İnşaat olduğunu kaydetti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kişisel mal varlığımın dışındaki gerek olmadan eşimin de mal varlığını koyarak beyan ettim. Tabii aynı zamanda şirket faaliyetleri olan, şirketlerinde hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Dolayısıyla orada bir değişiklik yok ama bir şirketin, bir tüzel kişiliğin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var ama gizlimiz, saklımız yok. Bizim malımız, mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar, bazen satış yapar. Bazen bir yer alır, proje üretir. Ama söylüyorum yani kuruşu kuruşuna verginizi ödeyeceksiniz. Allah'a şükür devlete bir kuruş borcu olmayan bir aile şirketimiz. Umarım dördüncü nesille devam eder çünkü ekmeğimizi oradan kazanıyoruz."