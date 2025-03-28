İmamoğlu, Maltepe Mitingine Katılım Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İmamoğlu, Maltepe Mitingine Katılım Çağrısı Yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de yarın düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulundu. Silivri'den mitingi izleyeceğini belirten İmamoğlu, özgürlük, demokrasi ve adalet için birlik çağrısında bulundu.

28.03.2025 23:14  Güncelleme: 00:38
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(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaparak, "Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım. İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım" mesajını paylaştı.

CHP, İmamoğlu'nun ve bazı belediye başkanlarının tutuklanması ve partiye yönelik operasyonlara karşı yarın saat 12.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda miting düzenleyecek. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Benim kıymetli vatandaşlarım. Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde, hep birlikte yola çıkacağız.

Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız. Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım. İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür.

'Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar, güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.' Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak.Büyük buluşma 29 Mart Cumartesi saat 12.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Maltepe Mitingine Katılım Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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