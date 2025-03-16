İmamoğlu'na Diyarbakır'dan Destek - Son Dakika
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İmamoğlu'na Diyarbakır'dan Destek

Diyarbakır'da düzenlenen buluşmada Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde, halkın iradesini koruyacak yeni bir sistemi inşa edeceklerini duyurdu. 23 Mart önseçimlerinin önemine değinerek, tüm CHP teşkilatlarına seslendi.

16.03.2025 15:44  Güncelleme: 16:24
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır buluşmasına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Ülkemizi, halkımızı bu zorluktan hep beraber kurtaracağız. Bu sistemi değiştireceğiz, halkın iradesini, hakkını, hukukunu koruyan bir sistemi Sayın İmamoğlu'nun önderliğinde bu topraklarda inşa edeceğiz" dedi.

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta yapılacak ön seçim öncesi Türkiye turuna çıkan İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

"Türkiye siyaset tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı, halk olarak, örgüt olarak biz seçeceğiz. Onun için 23 Mart seçimleri bölgemiz için,Türkiyemiz için çok kıymetli. Özellikle bu zor coğrafyada yıllardan beri karşılık beklemeden CHP'nin bayrağını dalgalandıran bütün il örgütlerimize sesleniyorum. Adıyaman'a, Batman'a, Bingöl'e, Bitlis'e, Hakkari'ye, Mardin'e, Muş'a, Siirt'e, Şanlıurfa'ya, Van'a ve ev sahibi Diyarbakır'a sesleniyorum. Yıllardır demokrasi mücadelesi veriyorsunuz. 23 Mart'ta sandıkları patlatın, doldurun, demokrasi ateşini bölgemizde yakalım. Buradan Edirne'ye, Trabzon'a, Hatay'a, Mersin'e, İzmir'e selam yollayalım 23 Mart'ta. Hepinize güveniyoruz. 23 Mart'ta hep beraber sandıktan Sayın İmamoğlu'na, Türkiye demokrasisine büyük bir destekle sahip çıkacağız hep beraber. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Vatandaşlar mağdur, emekli mağdur ve yaşadığımız bu sıkıntıların ana sebebi içinde bulunduğumuz bu sistemdir. Bu sistem Türkiye'yi taşımıyor. Adalet sorununu ortaya çıkardı, ekonomik krizi ortaya çıkardı. Dolayısıyla Türkiye zorda, millet darda. Şartlar böyleyse iş, Cumhuriyeti kuran CHP'lilere düşüyor. İş size düşüyor. Birlikte başaracağız bu seçimi. Birlikte ülkemizi bu sistemden kurtaracağız. İş başa düşmüştür. Artık geri dönüş yoktur.

Ülkemizi, halkımızı bu zorluktan hep beraber kurtaracağız. Bu sistemi değiştireceğiz, halkın iradesini, hakkını, hukukunu koruyan bir sistemi Sayın İmamoğlu'nun önderliğinde bu topraklarda inşa edeceğiz. Bugün belli odaklarca mahkeme koridorlarında, duruşma salonlarında, değişik ayak oyunlarıyla bu kutlu yolculuğa, demokrasi ve hak mücadelesine bir takım unsurlarca engel çıkartılmaya çalışılıyor. Buradan Diyarbakır'dan sesleniyoruz. Tarihin hiçbir döneminde bu toprakların insanları haksızlığa göz yummadılar, adaletsizliğe sessiz kalmadılar. Milletimiz vakti zamanı geldiğinde bu haksızlıkların hesabını sandıkta soracak ve bu haksızlığı yapanları da tarihin çöplüğüne atacaktır. Biz halkımıza inanıyoruz. Sayın İmamoğlu, yolunuz açık olsun. Bu millet sizi seviyor, hiçbir ayak oyunu, yargı müdahalesi halkın size olan sevgisini asla azaltmayacaktır. Bölge olarak bütün teşkilatlar olarak yanınızdayız. Yolunuz açık olsun. Size sonsuza kadar güveniyoruz. Beraberiz, biriz, birlikteyiz, başaracağız ve kazanacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Diyarbakır'dan Destek - Son Dakika

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