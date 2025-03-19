İmamoğlu'na Gözaltı İddiası

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konutuna sabahın erken saatlerinde 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda ve gözaltına alınıyor" açıklamasını yaptı.

Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konutuna sabahın erken saatlerinde 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda ve gözaltına alınıyor. Başkanımızın yanına doğru yola çıkmış bulunmaktayım, durumu bilgilendirmek üzere an an güncel gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Yaşatılan sürecin büyük bir titizlikle takipçisi olacağız."