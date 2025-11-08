CHP'nin Ordu Mitingi: Gençlik ve Özgürlük Vurgusu

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN & Recep Tunahan GÜLER

(ORDU) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 68'incisi bugün Ordu'da gerçekleşti. Ordu Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşların yanı sıra bazı vatandaşlar da mitingi evlerinin balkonlarından, camlarından izledi. 65 yaş üstü kadın vatandaşlar ve gençlerin katılım dikkat çekerken vatandaşlar hazırladıkları pankartla iktidara seslendi. Pankartlarda, "Unutma, 'Gençliğinin kıymetini bil' diyenler, gençliğini çalanlardı" "Türk genci devrimlerin ve Cumhuriyet'in sahibi ve bekçisidir", "Hükümet istifa", " Karadeniz'in sesini duyuyor musun yeğenim" ifadeleri yer aldı.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 68'inci durağı Ordu oldu. Saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitingin hazırlıkları bir hafta önceden başladı. CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar koordinatörlüğünde bölge milletvekillerinin katılımıyla esnaf, pazar, STK, oda ziyaretleri yapılarak vatandaşlarla bir araya gelindi, yurttaşlar mitinge davet edildi.

Miting meydanında, "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı afiş ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı pankart asıldı. Ayrıca Ordu Çevre Derneği'nin Melet Irmağı'nın denizle buluştuğu kuş cennetine inşa edilmek istenen tesis için devam eden direnişine referansla "Rantın betonu değil, Melet'in kuşları kazanacak", "Kuş cenneti Melet'i ranta kurban etmeyeceğiz" yazılı pankartları da meydanda yer aldı.

"Karadeniz'in sesini duyuyor musun yeğenim"

Cumhuriyet Meydanı, köpekli canlı bomba aramasının ardından saat 13.00 itibarıyla vatandaşların girişine açıldı. Mitinge katılım yoğun oldu. Ordu ve ilçeleri haricinde; Giresun, Samsun, Sinop ve Trabzon'dan vatandaşlar da mitinge katıldı. Civar binalardaki vatandaşlar, mitingi evlerinin cam ve balkonlarınan izledi. Mitingde 65 yaş üstü kadın vatandaşların ve gençlerin yoğunluğu dikkat çekti. Vatandaşlar talep ve şikayetlerini miting meydanına getirdikleri pankartlar aracılığıyla iletti. Pankartlarda, şu ifadeler yer aldı:

"Emeklinin umudu, gencin geleceği için", "Fatsa fikri sönmez", "Türkiye'nin Nelson Mandela'sı; Ekrem İmamoğlu", "Unutma, 'Gençliğinin kıymetini bil' diyenler, gençliğini çalanlardı" "Türk genci devrimlerin ve Cumhuriyet'in sahibi ve bekçisidir", "Umut susmaz, halk yıkılmaz", "Umudu büyüteceğiz, karanlığa teslim olmayacağız", "Free İmamoğlu", "Emeklinin umudu, gencin geleceği için", "Ya esaret ya cesaret", "Cumhuriyet'in kenti Ordu umudun yanında", "ÇEDES gidecek, laik eğitim kalacak. Akıl, bilim ve dayanışma kazanacak", "Halktan geldi, halkla yürüyor", "Hükümet istifa", "Baba ocağına geldik", "Karadeniz'in sesini duyuyor musun yeğenim."

Pankartların yanı sıra meydandaki kırlangıçlar da dikkat çekti. SOL Parti, Belediye-İş, KESK, Eğitim-Sen mitinge destek verenler arasındaydı. CHP Ordu İl Gençlik Kolları, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın başkanlığında düzenlenen gençlik kortejiyle meydana giriş yaptı.

Miting saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. CHP'li Ordu ilçe başkanları otobüs üstünden vatandaşları selamladı. Ardından CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Aylin Nazlıaka, PM Üyeleri; Uğurcan İrak, Nazan Güneysu, Yalçın Görgöz, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, milletvekilleri; Elvan Işık Gezmiş, Murat Çan, Tahsin Ocaklı, Kadim Durmaz, Sibel Suiçmez, Reşat Karagöz, Mehmet Tahtasız, Adnan Beker, Seyit torun, Mustafa Adıgüzel ve Cemal Enginyurt vatandaşları otobüs üstünden selamladı.

Karadeniz bölgesinden Artvin, Giresun, Samsun, Trabzon, Tokat ve Rize'nin CHP'li il başkanları otobüs üstünden vatandaşlara selam verdi. Ardından belediye başkanları; Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sibiç, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ve Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere otobüs üstüne çıkarak vatandaşları selamladı.

Ordu'nun CHP'li ilçe belediye başkanları; Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney ve Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe vatandaşları selamladı. Ardından Ordu Il Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz ve Ordu Il Gençlik Kolları Başkanı Baran Sait Kır otobüs üstüne çıktı. CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar konuşmasını yaptı ve Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den Ordu'ya gönderdiği mesajı okudu.

CHP Lideri Özel otobüs üstüne "Geri Durma" şarkısıyla çıktı. Özel, merkez ilçe Altınordu'nun CHP'li belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin çalışmalarını anlattı. Ardından Ordu'nun sorunlarına depindi. Özgür Özel, yapılmayı bekleyen yollar, havalimanı sorunu, şehrin yüzde 74'üne maden ruhsatı verilmesi ve en büyük geçim kaynağı olan fındıkta yaşanan sorunlara değindi.

"Cumhurbaşkanı İmamoğlu"

Vatandaşlar miting meydanında talep ve şikayetlerini sloganlarla da dile getirdi. Ordulular şu sloganları attı:

"Ekrem Başkan", "Her şey çok güzel olacak" "Hak, hukuk, adalet", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu." Özgür Özel vatandaşlarla birlikte "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı. Ardından çalan şarkıyı otobüs üstünden mitinge katılan vatandaşlarla birlikte söyledi.

"Onun savcıları varsa benim de senin gibi analarım var"

Ordu Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde kalabalık arasından Özel'e seslenen bir kadın yurttaş, "Deme deme, sana soruşturma açar yine" sözleri üzerine Özel, "Hiç korkma. Onun savcıları varsa benim senin gibi analarım var, hiç korkma. Onun savcısının adı Akın, benim anam cana yakın. Onda vardı Savcı Akın, benim anam cana yakın" ifadelerini kullandı.

Kurultaya davet

Özgür Özel, partisinin 28-30 Kasım'da gerçekleşecek 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ilk gününde yapılacak progrm kurultayı için de bir çağrı yaptı. "Buradan Ordu'da bütün Türkiye'ye 28, 29, 30 Kasım'da 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye' için CHP parti programını açıklayacağımız kurultayımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in "Yürüyelim arkadaşlar" sözleriyle sona eren mitingin sonunda Gençlik Marşı çaldı.