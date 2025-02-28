İmamoğlu, 14 Kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, diploma tartışmalarının ardından bu konu ile ilgili halkı yanıltıcı bilgi yaydığı iddiasıyla aralarında gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan, Nedim Şener'in de bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialarda diploma tartıştamalarının ardından aralarında gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan, Nedim Şener'in de bulunduğu 14 kişi hakkında "Yanıltıcı bilgi yaydıkları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, X hesabından suç duyurusu dilekçesini paylaşarak, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.