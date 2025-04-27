İmamoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
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İmamoğlu'na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek.

27.04.2025 00:10
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afet Sağlık Grubu Deprem Tatbikatı'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı köyünde tohum takas şenliğine iştirak edecek.

(Ordu/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ı ziyaret edecek.

(Doha)

2- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Muhammet Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Koyuncu Camisi, Üniversite Genç Ofis ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu açılışlarına katılacak.

(Mersin/10.00/11.00/12.15/13.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da başlayacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startını verecek.

(Antalya/10.20)

2- 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabıyla başlayacak.

(Antalya)

3- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor- Adana Demirspor, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Trabzon/16.00/Kayseri/İstanbul/19.00)

4- Trendyol 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları oynanacak. Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor-Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor- Gençlerbirliği, Teksüt Bandırmaspor- Esenler Erokspor, Sakaryaspor-Erzurumspor FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Manisa FK ve MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/16.00/16.00/16.00/Kocaeli/Malatya/Adana/Balıkesir/Sakarya/Şanlıurfa/Ankara/16.00)

5- Nesine 2. Lig gruplarında 33. hafta maçları tamamlanacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta maçları oynanacak.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında, TOFAŞ-Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor- Bursaspor Yörsan ve Galatasaray- Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.

(Bursa/15.30/Yalova/18.00/İstanbul/20.30)

8- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

(İzmir/16.00)

9- Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu koşulacak.

(İstanbul/08.00)

10- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, Zeytinburnu Buz Adası'nda tamamlanacak. Organizasyonun beşinci ve son maç gününde Lüksemburg-Bosna Hersek, Türkmenistan- Güney Afrika ve Türkiye- Kırgızistan müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Ziyaret - Son Dakika

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