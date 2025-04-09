İmamoğlu'ndan Adanalılara Mesaj

(İSTANBUL) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Barut, İmamoğlu'nun "Adanalı'nın yüreği, vicdanı ve adalet duygusu yapılan haksızlıklara en sert tepkisini vermiştir ve vermeye devam edecektir. Türkiye, bir an önce milletin iradesine en üst seviyede saygı duyulan zamana kavuşmalı, özgürlüğün ve zenginliğin yaşandığı günlere ulaşmalıdır" mesajını paylaştı.

Ayhan Barut, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Ziyarette Ayhan Barut aracılığıyla mesaj gönderen Ekrem İmamoğlu, "Kıymetli Ayhan Barut Milletvekilimiz ile çok sevdiğim Adana'ya ve Adanalı dostlarıma sevgi, saygı ve selamlarımı iletirim. Adanalı'nın yüreği, vicdanı ve adalet duygusu yapılan haksızlıklara en sert tepkisini vermiştir ve vermeye devam edecektir. Türkiye, bir an önce milletin iradesine en üst seviyede saygı duyulan zamana kavuşmalı, özgürlüğün ve zenginliğin yaşandığı günlere ulaşmalıdır" dedi.

"Moral verdi, umudu büyüttü"

Barut, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Adayımız, kıymetli Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu zorbalıkla, haksız ve hukuksuzca tutulduğu Silivri'de ziyaret ederek görüştük. Yalnızca yiğit Adanalılar'ın, bereketli Çukurova'nın, görkemli Toroslar'ın selamını iletmekle kalmadık, adalet ve demokrasiye susamış on milyonların kararlılığını da aktardık. Dimdik duran sevgili Başkanımız da bize güç ve moral verip, halkın iktidarı ve özgürlük mücadelesinde umudumuzu çoğalttı. Aydınlık yarınlar yakındır, hep beraber başaracağız."